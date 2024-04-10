花蓮地震釀新北災損…議員籲強化震後宣導 加速都更巡檢水溝

新北市在花蓮地震中也有災損，國民黨新北市議員黃心華今天建議加強震後資訊宣導、加速都更與巡檢水溝破損3面向，不要讓民眾陷入居住恐慌。

黃心華透過新聞稿表示，與土木技師合作檢視新店區60餘件房屋災損後發現，多數為老舊房屋隔間磚牆受損，不影響整體結構安全，透過適當維修可繼續居住。

黃心華指出，部分老舊房屋及公共設施使用年限長而變脆弱，建議新北市政府要協助改善，呼籲市府可推簡易評估圖卡或震災後自我檢查房屋手冊，在社群平台加強宣導，讓民眾比對房屋損害情形。

黃心華表示，今年5月後危老都更的時程容積獎勵僅剩百分之一，且維持同意比例百分之百的高門檻，不利都更推進。建議可針對地價、區位劃分成不同類型的都更案件，由中央修法，放寬同意門檻或在符合公益條件前提下，調高容積獎勵上限加速都更。

黃心華接受中央社記者電訪表示，過去政府預算較著重在新建工程，但隨著部分公共設施的老舊，如隧道、擋土牆等，應提高這方面的維修養護經費。

黃心華表示，市府震後要主動巡檢橋梁，並將水溝、側溝破損納入巡檢項目，因為破損會造成鄰近地層掏空、路面有塌陷風險。