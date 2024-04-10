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北士科爭議遭猛攻…綠議員控「柯規蔣隨」 蔣萬安怒：別把沒講過的話塞我嘴裡

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府前秘書長、現為參事的陳志銘（右）出席台北市議會進行答詢。記者鍾維軒／攝影
台北市政府前秘書長、現為參事的陳志銘（右）出席台北市議會進行答詢。記者鍾維軒／攝影

北投士林科技園區T17、T18地上權爭議，北市議員林延鳳直指是圖利新光人壽、吳欣盈家族，質詢時要求台北市長蔣萬安，新壽應補投資計畫書。蔣萬安回應，會依法、依合約辦理；不過林認為蔣太消極，根本是「柯規蔣隨」，氣的蔣萬安回嗆「別把沒說過的話塞我嘴裡」

林延鳳說，2021年整合土地後分T16、17、18發包，T16納投資計畫書評選，T17、T18卻不用，時任柯市府秘書長陳志銘稱「考量投資規模才做此決策」、「增加投資誘因」，還剛好被新光人壽標走，2塊地面積加起來和被金仁寶標下的T16僅差0.6公頃，如今T16大興土木近一年、T17與T18毫無動靜。

蔣萬安坦言，他並不知道有這個會議，今天才知道新光人壽不用提供投資計畫書，若議員要求要補投資計畫書，雖然已經招商完了，若有疑慮會全面檢視，了解開會過程、重新檢視合約內容，依法、依合約辦理，如有不法會追究到底。參事陳志銘也被找來詢答，他直呼「當初會議決議沒有問題」

林延鳳則認為蔣萬安太消極、處理慢辦拍，稱蔣是「柯規蔣隨」，氣的蔣萬安回嗆「不要把我沒說的話塞在我嘴裡」

民眾黨議員陳宥丞事後受訪說，選舉完還在潑髒水、拉柯打蔣，政治操作大於實質內容，如果有爭議、有問題、有疑慮，就不該只是開記者會，也要透過司法、檢調處理，該怎麼辦就怎麼辦。

吳欣盈 蔣萬安 議員

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