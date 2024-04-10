北巿拚觀光！獨角獸雙層餐車亮相 業者：盼觀巴延伸新北淡水

北市第二輛雙層餐車今上路，繼首輛黑色車體雙層餐車後，這次業者再打造全新「七彩雷射白」車體餐車，也為全球首輛呈現「獨角獸」般漸層幻彩變色的餐車，內裝則採英式風格典雅，並與五星級飯店合作推獨家菜色。副市長林奕華說，目前全世界的雙層巴士只有六個城市有，雙層餐車將兼顧視覺味覺，讓北市觀光「更上一層樓」，除盼提振北市觀光，也要為花蓮加油。

全台第一輛雙層餐車從110年12月首航至今，總搭乘人數已破3.9萬人次，業者e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源今受訪表示，目前雙層餐車來客數去年已恢復約七成，還算可以；露天雙層觀光巴士運量則僅恢復疫情前的五成，所以接下來他們有在考慮，路線能否從北市延伸至新北，研究開發從北車往新北淡水、北海岸路線，還要與雙北市府討論規畫可行性。

北市副市長林奕華、觀傳局長王秋冬、台灣租車旅遊集團總經理徐浩源、及多家銀行業者代表等，今天出席第二輛雙層餐車上路記者會，林奕華致詞提到，疫情期間，的確對全台觀光衝擊相當多，感謝大家一起撐過旅遊的海嘯第一排，現在旅遊業陸續恢復，雙層巴士希望能帶動旅遊產業，包括旅宿業進來合作，帶動周邊商圈及商店。

業者e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源說，目前雙層餐車八成客源還是本國人，雙層觀光巴士則定位在國外觀光客，但因北北基桃民眾、或國內遊客可能就只會搭乘一次，目前路線是規畫在台北市20幾個景點，北市區路線要再擴充不是很容易，所以現在有在考慮，路線能否慢慢從北市延伸到新北。

另外，為提供觀光客更多搭乘優惠，這次雙層觀光巴士也與信用卡業者異業合作，只要是合作的信用卡卡友，包括玉山、台新、星展、富邦、中信、國泰世華等6家信用卡，搭乘雙層露天巴士有七五折優惠，搭乘雙層餐車給予八八折優惠。