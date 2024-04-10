積欠裁判費挨批 北市教局：今全發

全國中等學校運動會4月20日開幕，由北市教育局主辦，不過全中運登場前，卻爆出北市府竟積欠預賽的裁判費1個月、金額至少250萬元，向教育局反映也沒下文。北市教育局回應，因裁判人數眾多，聯繫往返需要時間，導致影響薪資核撥，預計今天會全發，目前全中運裁判相關費用已出帳金額253萬，待出帳213萬、審核中134萬。

北市議員林延鳳說，許多網球賽事裁判向她陳情，全中運網球資格賽自3月9日開始、3月15日落幕，截至本月9日，不僅日薪1400至1700元的報酬沒拿到，連外縣市代墊交通、住宿費也都被欠，其他賽事也有類似情況。向教育局長湯志民反映仍無下文，教育局還扯「承辦的台北市立大學核銷程序冗長」等藉口推諉、卸責。

林延鳳指出，北市府主辦全中運，竟積欠所有預賽裁判薪水，主辦這樣國家級賽事，竟對賽事至關重要的裁判都能虧待，萬一裁判發起群起罷工讓比賽開天窗，豈不丟盡首都顏面？

教育局回應，因裁判人數眾多，每位都有裁判費、交通或住宿費等項目，須於比賽後彙整資料，依據各項標準逐一查核，疏誤項目分別再向裁判或旅行業者聯繫更換憑證，聯繫往返需時間，也影響同一批費用核撥。

教育局表示，目前已完成核撥費用的賽事，包含資格賽軟網、硬網、羽球、桌球、木球，以及會內賽划船。市大已支付羽球、木球裁判費，以及軟網、硬網及桌球交通及住宿費；剩餘項目除划船住宿費資料待補件外，預計今天會撥裁判。