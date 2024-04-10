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捷運北環段衝擊精密產業 廠商抗議

聯合報／ 記者葉德正鍾維軒／連線報導
環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會昨天在五工路發起遊行。記者葉德正／攝影
環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會昨天在五工路發起遊行。記者葉德正／攝影

捷運北環段正如火如荼動工，環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會昨不僅登報抗議，更舉行「祈福伸冤法會」，在五工路發起遊行，痛批台北市捷運局對北環出土段未經環差改到新莊、五股五工路、民權一路，憂心施工、捷運震動，將影響周邊精密儀器公司製程，要求台北市政府應變更設計。

自救會說，精密產業是台灣重要經濟支柱，新北產業園區周邊廠家都是在地經營逾30年公司，客戶遍及世界各地，對國家發展有重大貢獻。

自救會說，原先環狀線出土段是在Y17與Y18之間，卻在2019年未經環差更改設計至五工路出土段，該路段周邊盡是精密儀器廠商，捷運施工、運營震動，將導致儀器失準，讓大貨車難以出入，產業難擴展，影響員工與住戶至少3000人。

自救會說，他們全力支持綠色運輸，但出土段規畫經過精密產業園區主要幹道，將大幅縮減路幅，出土段兩旁50米內皆畫成限建區，將無法繼續作為世界級精密工業使用。

自救會昨天也在報紙刊登廣告，批台北市前市長柯文哲縱容台北捷運局，也向台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜喊話「這是社會公義嗎？」

自救會成員賴先生表示，0403地震發生後，所有捷運路線只有環狀線出問題，代表環狀線在設計、施工有疑慮，要求全部路線應重新檢視。

陳姓員工說，公司一年繳好幾億稅金，為國家發展盡心力，如今卻犧牲他們權益；居民陳先生也說，當地交通每到尖峰時刻水洩不通，若捷運蓋下去，只剩下雙向二線道，「別人的交通便利成了他們的交通煉獄」。

對自救會指環狀線五工路段變更路線未依法執行環評，北市捷運局回應，辦理環狀線五工路出土段路線皆依法行政，環狀線經路廊研究、可行性研究、環境影響評估、基本設計及細部設計等，現已進入施工階段。

捷運局表示，五工路出土段路線的噪音、震動及交通影響評估及減輕對策，已依環評委員會決議納入定稿本，並經環保署核備，不會損害周遭民眾生命財產權，捷運環狀線進入園區，可望帶動整體區域繁榮，也提供產業轉型機會。

捷運環狀線 自救會

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