捷運北環段衝擊精密產業 廠商抗議

捷運北環段正如火如荼動工，環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會昨不僅登報抗議，更舉行「祈福伸冤法會」，在五工路發起遊行，痛批台北市捷運局對北環出土段未經環差改到新莊、五股五工路、民權一路，憂心施工、捷運震動，將影響周邊精密儀器公司製程，要求台北市政府應變更設計。

自救會說，精密產業是台灣重要經濟支柱，新北產業園區周邊廠家都是在地經營逾30年公司，客戶遍及世界各地，對國家發展有重大貢獻。

自救會說，原先環狀線出土段是在Y17與Y18之間，卻在2019年未經環差更改設計至五工路出土段，該路段周邊盡是精密儀器廠商，捷運施工、運營震動，將導致儀器失準，讓大貨車難以出入，產業難擴展，影響員工與住戶至少3000人。

自救會說，他們全力支持綠色運輸，但出土段規畫經過精密產業園區主要幹道，將大幅縮減路幅，出土段兩旁50米內皆畫成限建區，將無法繼續作為世界級精密工業使用。

自救會昨天也在報紙刊登廣告，批台北市前市長柯文哲縱容台北捷運局，也向台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜喊話「這是社會公義嗎？」

自救會成員賴先生表示，0403地震發生後，所有捷運路線只有環狀線出問題，代表環狀線在設計、施工有疑慮，要求全部路線應重新檢視。

陳姓員工說，公司一年繳好幾億稅金，為國家發展盡心力，如今卻犧牲他們權益；居民陳先生也說，當地交通每到尖峰時刻水洩不通，若捷運蓋下去，只剩下雙向二線道，「別人的交通便利成了他們的交通煉獄」。

對自救會指環狀線五工路段變更路線未依法執行環評，北市捷運局回應，辦理環狀線五工路出土段路線皆依法行政，環狀線經路廊研究、可行性研究、環境影響評估、基本設計及細部設計等，現已進入施工階段。

捷運局表示，五工路出土段路線的噪音、震動及交通影響評估及減輕對策，已依環評委員會決議納入定稿本，並經環保署核備，不會損害周遭民眾生命財產權，捷運環狀線進入園區，可望帶動整體區域繁榮，也提供產業轉型機會。