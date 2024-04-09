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地震水塔破裂吊水塔修復要「7天前申請路權」惹怨 北市交通大隊回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
4月3日大地震造成各界重創，不少大樓、住家水塔受損面臨停水，昨天首日上班，市警局就接到8件臨時道路使用申請，議員呼籲，應開放緊急申請臨時使用道路案件，不受7天前限制。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
4月3日大地震造成各界重創，不少大樓、住家水塔受損面臨停水，昨天首日上班，市警局就接到8件臨時道路使用申請，議員呼籲，應開放緊急申請臨時使用道路案件，不受7天前限制。圖／議員曾獻瑩辦公室提供

4月3日大地震造成各界重創，不少大樓、住家水塔受損面臨停水，但緊接而來清明連假，民眾多日無水可用，昨天上班首日為了吊掛水塔作業，市警局就接到8件臨時道路使用申請，呼籲市府應開放緊急申請臨時使用道路案件，不受7天前限制，北市交通大隊表示，依照規定，天災造成的緊急案例，不受申請時間限制，民眾當日申請就會核准。

曾獻瑩指出，地震造成全市多處水塔等用水設施毀損，有民眾家中水塔倒下毀損，必須要更換，本來已約好吊車、水塔廠商，12號施作維修，卻卡在臨時道路使用的申請要前七天提出申請，這麼多天無水可用苦不堪言。

曾獻瑩認為，他向警察局調閱資假發現，連假後第一天上班日，為了吊掛水塔作業，市警局就接到8件臨時道路使用申請，他認為，災後吊車已一車難求，還要預先七天提出申請臨時道路使用，簡直是雪上加霜、延宕災後復原的腳步，接下來一定還會陸續有民眾提出申請，建議應開放民眾以緊急申請方式申請，不受前七日申請期間的限制，讓民眾的生活用水能夠盡早恢復正常。

警察局交通大隊回應，依「臨時使用道路作業要點」第三點第一項但書規定因天然災害所致緊急性案件，不受前開申請期間限制，各分局將受理及核准民眾當日緊急申請臨時使用道路案件，不受7天前限制。

北市 地震 曾獻瑩 災後 警察

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