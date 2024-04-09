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板橋新興段都更公展 議員要求同時開闢路廊
新北市板橋區新興段都更案透過都更容積獎勵提供托幼、托老中心，今起辦理公開展覽30日，後續進入審議階段，盼將40年老建物改為地上24層大樓。板橋議員黃淑君則表示鄰近的板城路多年多年尚未開闢計畫道路，要求市府搭配此都更儘速完成路廊檢討，落實交通建設。
板橋區新興段都更案位在縣民大道及板城路旁，基地面積92４坪，現況為6棟屋齡達40年老舊透天建物，未來預計興建2棟地上24層及地下5層集合大樓，配合都更容積獎勵申請，容積率由300%提升至345%，並回饋近250坪公共幼兒園及140坪托老中心，期服務周邊市民減輕家長負擔。都更處表示，今公展30天后後續進入審議階段，4月15日在板橋湳興第一市民活動中心舉行公聽會。
板橋議員黃淑君則說，該建築基地路段鄰近縣民大道及板城路，為板橋重要道路，且該處鄰近65快速道路下橋處，公設回饋項目固然重要，但市府應積極檢討該處路網，確保未來社區通行及公設使用民眾通行便利與安全。她說，板城路屬於地方重要計畫道路，多年尚未開闢，恐成未來交通隱憂，市府需搭配本次都更儘速完成板橋路廊檢討，落實交通建設。
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