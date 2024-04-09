南機場從最現代變違建四不像 他點都更2糾結建議蔣萬安

0403花蓮強震，震出台北市南機場整宅的公安問題。台北市都發局今晚將到南機場辦都更說明會。作家林立青昨天在臉書提及南機場的過去及未來，他說，南機場曾是「中美合作」下的驕傲，更是第一批擁有抽水馬桶及汙水處理、獨立地下化電纜的國宅，但隨著經濟發展，社區變老變舊，原本最現代化的南機場公寓，在野蠻生長的違建下，變得四不像。

林立青在臉書提到，現在南機場都更的糾結，除一樓店面不願參加都市更新，更讓人心疼的是南機場3分之1為低收，如果列中低及特殊境遇家庭弱勢更是過半數，幾乎全租屋，他們無力都更、也無法承擔都更後的房價飆漲。

林立青說，他給台北市政府的建議，就是向中央爭取中華路二段的九號基地，先指定作為社宅用地，如果可以開始規畫做社宅，登記統計弱勢戶數量，並委託社福單位管理，將可減低社區對都更的阻力，降低都更後對弱勢戶的衝擊和驅離。

另外，甚至如果能同時請自治會登記店家攤商遷移意願，並加優先安排攤位，以美食街管理，也能有機會保有夜市的生計與活力。

林立青提到，立委吳沛憶已經向中央請命，希望以九號基地作為南機場中繼戶的社宅預定地，議員郭昭巖也向市政府喊話，呼籲安置居民及店家舉辦都更。他認為，市府只需要向中央政府爭取九號基地作為「中繼宅」，便能開始解決無法安置的道德難題。如果可以成功，那將是60年後，台灣南機場社區再造重建典範，可以在下一次天災前，順利庇護弱勢住戶和攤商，逐步改建都更。

但他也說，如果整合失敗，南機場的重建將遙遙無期，只能祈禱下一次天災時，還有同樣的好運。

林立青說，他在南機場每天聽各種沒用的抱怨，許多房東將無法都更的憤怒，沒來由地針對里長或自治會，但在他看來，解決方案在於能否有中繼宅安置、有沒有集中的市場可以安置南機場攤商、有沒有辦法和60年前蓋南機場國宅時一樣採取「先建後拆」，讓弱勢戶可承租，讓現有屋主可以換房子參與都更，讓攤商可以有一個合法且合宜的空間努力經營，而這都需要政治願景和智慧。