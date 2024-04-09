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新北部落大學 50門多元課程
新北市原住民族部落大學昨辦開學典禮，今年將在新北15個行政區規畫50門多元課程，4月陸續開課。不分原漢都可報名。新北市長、部落大學校長侯友宜說，此次攜手樹林社大、新店崇光社大，藉由田野教學工作坊和遊程，打造多元共榮社會。
侯友宜致詞說，原住民族部落大學課程著重傳統技藝、語言教育、原民文化、產業經濟及健康照護，有助各族群相互理解。
新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜說，部落大學講師群臥虎藏龍，來自台東排灣族的噶菈淥將皮革創作融入排灣族元素，讓文化與生活結合。
另，今年首次與新店崇光社區大學合作開設「部落就是生活的學校」，透過文獻回顧、田野調查、走讀與探索，規畫具文化深度與時代性意義遊程。
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