聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北部落大學 50門多元課程

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市原住民族部落大學昨辦開學典禮，今年將在新北15個行政區規畫50門多元課程，4月陸續開課。不分原漢都可報名。新北市長、部落大學校長侯友宜說，此次攜手樹林社大、新店崇光社大，藉由田野教學工作坊和遊程，打造多元共榮社會。

侯友宜致詞說，原住民族部落大學課程著重傳統技藝、語言教育、原民文化、產業經濟及健康照護，有助各族群相互理解。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜說，部落大學講師群臥虎藏龍，來自台東排灣族的噶菈淥將皮革創作融入排灣族元素，讓文化與生活結合。

另，今年首次與新店崇光社區大學合作開設「部落就是生活的學校」，透過文獻回顧、田野調查、走讀與探索，規畫具文化深度與時代性意義遊程。

侯友宜 排灣族

延伸閱讀

新北部落大學開課！與社大合開50門課 不分原漢都能上

黃國昌喊不管派誰選「都要攻下新北」 侯友宜僅回一句

地震後上班日民怨接駁車搭不上 侯友宜視察：立刻加派車輛支援

影／新北環狀線接駁公車大排長龍 民眾怨等到腿軟

相關新聞

視察翻轉上下課 蔣萬安人氣旺

台北市長蔣萬安昨天視察國小實施「翻轉上下課」執行狀況，受到學生熱情歡迎、包圍要簽名。身為三寶爸的蔣萬安說，他上任後推動翻...

蔣萬安378頁施政報告 遭轟沒重點

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過報告書厚厚378頁，除剴剴案提七大精進，並無提及台智光及寶林案等，遭綠白砲轟3百多頁...

封館整修 文山運動中心重新開幕

文山區運動中心去年底封館整修，昨天開幕。體育局長王泓翔說，台北市12區行政區運動拼圖正式完成，將持續盤點動場館、空地朝目...

監視器傳輸費爭議 蔣發函台智光解子約

北市警用監視器傳輸費爭議，引爆前後任市長柯文哲、蔣萬安開戰。蔣萬安表示，市府昨天已發函台智光啟動終止106年簽訂警察局專...

布局2026 白喊攻下新北 藍綠鴨子划水

民眾黨積極布局2026，前天辦首次「幹部共識營」，立委黃國昌表示「不管民眾黨2026年派誰選新北市長，都要攻下新北」。民...

新北部落大學 50門多元課程

新北市原住民族部落大學昨辦開學典禮，今年將在新北15個行政區規畫50門多元課程，4月陸續開課。不分原漢都可報名。新北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。