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布局2026 白喊攻下新北 藍綠鴨子划水

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北報導

民眾黨積極布局2026，前天辦首次「幹部共識營」，立委黃國昌表示「不管民眾黨2026年派誰選新北市長，都要攻下新北」。民眾黨動作頻頻，藍綠潛在人選未表態，卻鴨子划水，新北副市長劉和然勤跑里長座談會，民進黨蘇系立委蘇巧慧也加大鞏固基層能量，蘇系有意爭取今年市黨部主委，爭取2026門票。

新北市長侯友宜昨受訪避談2026，強調全力為市民努力衝刺，讓新北建設全面發展是當前重點。

民眾黨新北市黨部辦「幹部共識營」，展現強化陸軍企圖心。市議員、新北黨部主委陳世軒預告，2026地方議員選戰，民眾黨在新北選區不缺席，也會與黃國昌攜手，全力搶下新北市長寶座，力拚議員席次極大化。

黃國昌指出，沒有2026就不會有2028，不管民眾黨派誰選新北市長，「就是要把它（新北市）攻下來」，會對2028年大選產生巨大效應。黃還說，民眾黨資源有限，根據2024年總統、政黨得票率，除在五股、鶯歌、林口、新莊、蘆洲持續站穩腳步外，也要拓展板橋、中和、永和、新店、淡水等人口稠密區。

相較民眾黨持續創造聲量，藍綠陣營布局較「含蓄」，藍營這方劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷都被點名，但未明確表態，不過侯友宜在今年行動治理座談都帶著劉，侯對里長提出的建設直接指名劉和然負責後續追蹤，引接班想像。

綠營目前除立委蘇巧慧，內政部長林右昌也頻在新北曝光，據了解，蘇系除有意爭取5月的市黨部主委，私下也派兩名辦公室主任勤走地方，藍綠都未明言，卻是鴨子划水備戰。

民眾黨 黃國昌

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