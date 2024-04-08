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黃金博物館「Woo礦石色」特展 一覽礦物五光十色

中央社／ 新北8日電
新北市黃金博物館近期推出「Woo礦石色」特展，展出礦物顏料，也邀請礦物彩繪藝術家創作參展。 圖／黃金博物館提供（中央社）
新北市黃金博物館近期推出「Woo礦石色」特展，展出礦物顏料，也邀請礦物彩繪藝術家創作參展。 圖／黃金博物館提供（中央社）

新北市立黃金博物館今天表示，推出「Woo礦石色」特展，以礦物顏料為主題，透過展示介紹礦物顏料知識，從礦物原石到畫布上呈現，認識其中所蘊含的五光十色。

黃金博物館發布新聞稿，館長林文中表示，黃金博物館今年成立20週年，特別推出「Woo礦石色」特展，除揭開礦物顏料色彩奧妙，還可以看見實體礦物原石和礦物顏料成品同時展出。

黃金博物館表示，特展還邀請當代礦物彩繪藝術家創作參展，民眾可以看礦石如何轉化為畫布上的五顏六色，堆疊出礦物彩繪獨特色彩與作畫技巧，從礦物科學知識與彩繪創作賞析中，深入感受礦物色彩的迷人之處。

黃金博物館表示，配合展覽舉辦，特別於4月至6月期間推出礦物「顏」究員系列教育推廣活動，由專業講師帶領民眾親手運用礦物顏料繪畫，或製作出屬於自己獨一無二的礦物顏色。活動詳情請上黃金博物館官方網站查詢，名額有限，額滿即止。

新北市黃金博物館「鎮館之寶」220.3公斤大金磚。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「鎮館之寶」220.3公斤大金磚。圖／黃金博物館提供

彩繪 新北 藝術家 黃金博物館

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