黃金博物館「Woo礦石色」特展 一覽礦物五光十色
新北市立黃金博物館今天表示，推出「Woo礦石色」特展，以礦物顏料為主題，透過展示介紹礦物顏料知識，從礦物原石到畫布上呈現，認識其中所蘊含的五光十色。
黃金博物館發布新聞稿，館長林文中表示，黃金博物館今年成立20週年，特別推出「Woo礦石色」特展，除揭開礦物顏料色彩奧妙，還可以看見實體礦物原石和礦物顏料成品同時展出。
黃金博物館表示，特展還邀請當代礦物彩繪藝術家創作參展，民眾可以看礦石如何轉化為畫布上的五顏六色，堆疊出礦物彩繪獨特色彩與作畫技巧，從礦物科學知識與彩繪創作賞析中，深入感受礦物色彩的迷人之處。
黃金博物館表示，配合展覽舉辦，特別於4月至6月期間推出礦物「顏」究員系列教育推廣活動，由專業講師帶領民眾親手運用礦物顏料繪畫，或製作出屬於自己獨一無二的礦物顏色。活動詳情請上黃金博物館官方網站查詢，名額有限，額滿即止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言