育教於樂 萬里幼兒園兒童月就地取材防地震

新北市立萬里幼兒園歡慶兒童月，為孩子們規劃一系列有趣的活動，當天上午碰上大地震，孩子先進行地震避難，隨後開始趣味競賽，在過程中也碰上餘震不斷，幼兒園教導孩子就地取材，使用巧拼地墊來保護頭部。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，在玩大風吹遊戲時，孩子們觀察吊在牆上的吊飾與燈因餘震晃動，於是拿起當作坐墊的巧拼來保護頭部，教導孩子碰到地震如果手邊沒有防災頭套，可以就地取材使用什麼來保護頭部。而這次的兒童月活動有別於以往的個人體驗，改由團體活動競賽，讓每一位學生都玩得開心。

萬里幼兒園為了讓孩子們有個愉快的兒童節，特別設計每一場活動都是由小朋友取得勝利，每一位學生都是第一名，最後每一位孩子都得到兒童節禮物，度過一個愉快的兒童佳節。