北市議會委員會分組 陳重文羈押禁見仍可抽籤 有人憂利益衝突

台北市議會今開議，各委員會進行抽籤，國民黨議員陳重文涉入台智光弊案被羈押禁見，仍進入財建委員會，議員苗博雅質疑，有議員因故無法報到，又可能利益衝突會大有問題；不過議長戴錫欽認為，只要有表達意願就有權利參與抽籤，有一定要分組，否則回來會沒有委員會。

台北市議會第14屆第3會期今天開議，由於部分議員轉攻立委，席次有所變動。工務委員會25人登記，抽出11人。國民黨籍有陳錦祥、李柏毅、詹為元、郭昭巖、鍾小平；民進黨籍有陳賢蔚、許淑華、顏若芳；民眾黨籍為林珍羽、社民黨籍為苗博雅與無黨籍陳政忠。

警政衛生抽出9人、17人登記，民進黨籍有何孟樺、陳慈慧；國民黨籍有汪志彬、李傅中武、吳志剛、秦慧珠、楊植斗、李明賢；新黨侯漢廷。財政建設抽9人、15人登記，國民黨籍有陳重文、陳炳甫；民進黨籍有鍾佩玲、林延鳳、林世宗、林亮君、洪婉臻、簡舒培；民眾黨籍為張志豪。

苗博雅提出異議，她表示，開議第一天就是報到日，沒報到後續如何行駛職權？上一屆立法院就有立委被收押無法報到，讓其他有報到的立委優先抽籤，剩餘名額再納入未報到者，如今有議員無法到場，到底是要參與抽籤還是抽完再分配，這問題議會必須釐清。

苗博雅說，議員收押禁見，既然不能見面要如何知道委員會志願？這不僅是法律問題，還有利益衝突的可能，之前有報導揭露議員會透過職權修理局處，陳重文現在進入財建委員會，不希望有這樣的案例，議會要針對制度處理，建立民眾對北市議會的信心。

戴錫欽回應，參加委員會抽籤是議員的權利，有的議員今天也沒簽到，但仍有選擇權，議員只要有表達意願就能抽籤，一定要分組委員會，如果沒分就沒有委員會，更何況議員隨時會回來。戴說，至於有無利益迴避，要由議員自行判斷，議長本身沒有權力限制，無論如何都還是要選擇委員會。

交通委員會9人，國民黨籍有徐弘庭、鍾沛君、戴錫欽、張斯綱、王欣儀、柳采葳；民進黨籍有王孝維、陳怡君；民眾黨籍為陳宥丞。教育委員會9人，國民黨有耿葳、李芳儒、應曉薇、葉林傳、吳世正、闕枚莎、游淑慧；民眾黨為黃瀞瑩、無黨籍曾獻瑩。民政委員會9人，民進黨籍有洪健益、許家蓓、劉耀仁、王閔生、張文潔、李建昌、趙怡翔；國民黨籍為林杏兒與無黨籍徐立信。