百年古蹟亂整修？原屋主嘆反映多年「不了了之」

超過百年的市定古蹟「濂讓居」，為臺北市內少見的傳統農村建築，見證了周遭市區歷史的變遷，所以被列為市定古蹟。不過原屋主指出，當初整修有很多問題，但跟歷任市長反映卻都無效。

「濂讓居」全名為黃宅濂讓居，是黃家的古厝。從小生長在濂讓居的黃家第六代黃培仁說，原本的兩扇大門是檜木，後來才發現疑似被掉包了，換成了一般木料加上塗漆；除此之外，埕旁有一大座變電箱，是跟濂讓居完全沒有關係的設施，就算要放也可以放在屋後不顯眼的地方，而不是直接放在屋前；最誇張的是灶臺根本完全不對，只有一個開口不知道要怎麼燒火？煙囪還位於灶前又要怎麼炒菜？

黃培仁說，灶臺設計錯誤，根本是誤導，要改正這個錯誤並不難，但是他十多年來向直接來訪的好幾位市長以及官員都當面反映過了，當下市長與官員們都說太誇張，一定要修正，結果卻都不了了之。

黃家的開台祖、第一代的黃啟端在清朝乾隆15年（西元1750年）從福建泉州府安溪縣渡海來到臺灣，先在淡水開墾，一百年後移居到新莊，本來想在新莊擴大家業，沒多久後就在咸豐3年（西元1853年）遭遇了臺灣歷史上最嚴重的分類械鬥衝突，當年艋舺與新莊都是激烈戰場，兩個陣營各有幾千人一連多天在街頭火拼，死傷慘重，讓黃家怵目驚心，所以決定賣掉新莊的房屋土地，再搬到大灣莊，買了40甲土地開墾。大灣莊聽起來很古樸，就是現在的大安區，18世紀的時候是一片大湖，所以叫大灣。

黃家落腳大灣莊40年後，在西元1897年興建了5間閩南安溪式的紅磚三合院，目前唯一僅存的就是濂讓居。

濂讓居在西元1999年被徵收劃進校區，本來要拆除，還好經過各界爭取，在當年成為市定古蹟。政府同意黃家祖先牌位可以留在原地，以便黃家子孫繼續祭拜，讓濂讓居成為活古蹟。

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