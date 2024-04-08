快訊

旗下嚮辣、初瓦56人食物中毒 王品集團致歉：沒任何理由推諉責任

地牛翻身！花蓮縣近海16點45分規模4.5地震 最大震度3級

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

百年古蹟亂整修？原屋主嘆反映多年「不了了之」

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
照片為濂讓居整修錯誤的灶臺，聚傳媒特約記者／賴御文 攝影
照片為濂讓居整修錯誤的灶臺，聚傳媒特約記者／賴御文 攝影

超過百年的市定古蹟「濂讓居」，為臺北市內少見的傳統農村建築，見證了周遭市區歷史的變遷，所以被列為市定古蹟。不過原屋主指出，當初整修有很多問題，但跟歷任市長反映卻都無效。

「濂讓居」全名為黃宅濂讓居，是黃家的古厝。從小生長在濂讓居的黃家第六代黃培仁說，原本的兩扇大門是檜木，後來才發現疑似被掉包了，換成了一般木料加上塗漆；除此之外，埕旁有一大座變電箱，是跟濂讓居完全沒有關係的設施，就算要放也可以放在屋後不顯眼的地方，而不是直接放在屋前；最誇張的是灶臺根本完全不對，只有一個開口不知道要怎麼燒火？煙囪還位於灶前又要怎麼炒菜？

黃培仁說，灶臺設計錯誤，根本是誤導，要改正這個錯誤並不難，但是他十多年來向直接來訪的好幾位市長以及官員都當面反映過了，當下市長與官員們都說太誇張，一定要修正，結果卻都不了了之。

黃家的開台祖、第一代的黃啟端在清朝乾隆15年（西元1750年）從福建泉州府安溪縣渡海來到臺灣，先在淡水開墾，一百年後移居到新莊，本來想在新莊擴大家業，沒多久後就在咸豐3年（西元1853年）遭遇了臺灣歷史上最嚴重的分類械鬥衝突，當年艋舺與新莊都是激烈戰場，兩個陣營各有幾千人一連多天在街頭火拼，死傷慘重，讓黃家怵目驚心，所以決定賣掉新莊的房屋土地，再搬到大灣莊，買了40甲土地開墾。大灣莊聽起來很古樸，就是現在的大安區，18世紀的時候是一片大湖，所以叫大灣。

黃家落腳大灣莊40年後，在西元1897年興建了5間閩南安溪式的紅磚三合院，目前唯一僅存的就是濂讓居。

濂讓居在西元1999年被徵收劃進校區，本來要拆除，還好經過各界爭取，在當年成為市定古蹟。政府同意黃家祖先牌位可以留在原地，以便黃家子孫繼續祭拜，讓濂讓居成為活古蹟。

聚傳媒

古蹟 建築 淡水 艋舺

延伸閱讀

北市市定古蹟新芳春茶行 融合資策會數位體驗展新意

影／疑開車滑手機 新莊衝撞21輛機車 通緝犯駕駛跑了被追回

強勢回歸！台南「紅龜粿」重新變紅球 延展至晚間6點

影／消風癱軟在地！台南紅球計畫倒數第3天驚傳破洞 團隊急搶修下午3點可恢復

相關新聞

百年古蹟亂整修？原屋主嘆反映多年「不了了之」

超過百年的市定古蹟「濂讓居」，為臺北市內少見的傳統農村建築，見證了周遭市區歷史的變遷，所以被列為市定古蹟。不過原屋主指出，當初整修有很多問題…

高人氣不分年齡！蔣萬安視察翻轉上下課 學生暴動他成「孩子王」

今天清明連假結束恢復上班日，台北市長蔣萬安下午到內湖明湖國小視察翻轉上下課執行狀況，受到學生熱情包圍要簽名，從校門中庭到...

北市議會委員會分組 陳重文羈押禁見仍可抽籤 有人憂利益衝突

台北市議會今開議，各委員會進行抽籤，國民黨議員陳重文涉入台智光弊案被羈押禁見，仍進入財建委員會，議員苗博雅質疑，有議員因...

北市市定古蹟新芳春茶行 融合資策會數位體驗展新意

資策會今天表示，台北市定古蹟新芳春茶行4月7日起，導入資策會數位教育研究所（教研所）xLearn無課程學校，讓民眾以虛實...

新北宣揚水回收中心增光電板 議員反批排汙水應先將本業做好

電力為發展國家肌計重要基礎，在非核家園大方向下，各地政府持續增設太陽能板填補電力空缺，新北市水利局今表示年初也在淡水水資...

文山運動中心耗時5個月重新開幕 北市體育局：再一座運動場館

台北市長蔣萬安曾宣示將打造「運動之都」，將盤點可用地，盼能讓各區都有2座運動中心。文山區運動中心去年底封館整修，今天舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。