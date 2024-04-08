新北宣揚水回收中心增光電板 議員反批排汙水應先將本業做好

在非核家園大方向下，各地政府持續增設太陽能板填補電力空缺，新北市水利局今表示年初也在淡水水資源回收中心屋頂增設太陽能板，可提供125瓦電力，議員鄭宇恩對此表示，回收中心經常排放汙水導致魚群死亡產生惡臭，認為增設光電板是好事，但應該先將本業做好。

新北水利局淡水水資源回收中心今年開始利用汙泥機房屋頂空間設置太陽能光電系統，BOT廠商花費535萬元、鋪設313片太陽能板提供125.2kWp（瓦），表示每年發電量13.7萬度，減少12萬元電費、67.8噸碳排放量，相當於每年5650棵樹可以吸收二氧化碳量。

立委洪孟楷對此表示，淡水許多學校已增設太陽能板，公家機關增設光電板符合綠能要求也利用空間，但日前觀察回收中心內有許多單位共同使用該空間，盼利用空間增設光電板時避免影響原有業務進行。

議員鄭宇恩則說，回收中心由於清洗機具等因素，所排放出來的的水質並不佳，甚至導致出水口魚群死亡產生惡臭，認為增設光電板是好事，但回收中心應先做好水質過濾，將本業做好。