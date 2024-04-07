影／是藝人也是勇者 他不畏身障眼殘 「皮卡丘男」口琴聲迴盪板橋車站

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街頭藝人從審查制開放為登記制，人數創近年新高。新北61歲小兒麻痺男子張銘坤每周三次到醫院洗腎，周一、三、五則固定在板橋車站連通道口表演口琴，他說，自己是登記制受惠者，之前走審查制時被刷掉，因評審認為他吸客能力不足，但他真心喜歡表演，用感情演出，街頭藝人身分讓他可以走出家門擁抱人群，雖然打賞1天從幾十元到數千元不等，但他持平常心，重點在「享受生命」。

張銘坤自幼小麻痺，患糖尿病洗腎12年，左眼也因糖尿病失明，他獨身，獨自在新北土城租屋生活。張銘坤曾經賣彩券維生，因為視力不好，常收到假鈔或受騙，愈賣愈虧，讓他決定收起彩券生意，改當街頭藝人自娛娛人。排除洗腎時間，張銘坤每周有3天在板橋車站連通道外空地表演，偶爾也到台北市迪化街等處演出。

「皮卡丘頭套是我的招牌造型。」張銘坤在街頭演出時固定戴著一頂鮮黃色皮卡丘帽，藉此吸引往來路人目光，他說，帽子是腎友協會理事長送他的，從台南寄來，讓他在街頭表演更吸睛。

張銘坤坦言，板橋車站捷運連通道口不是文化局核准的表演點，因為他要靠輪椅代步，移動較困難，警察巡邏時有通融，要求他「以不擋路為原則」，他在當地表演數年，培養出一些死忠粉絲，有人會買杯咖啡坐在附近聽他表演，觀眾聽得陶醉，讓他備受激勵。

有一回他用口琴吹著「秋蟬」，一名40多歲男子大方打賞後，問他能否再表演一次，錄下影片說要帶回家給老婆欣賞，讓他格外感動。

張銘坤說，打賞收入一天幾十元到一天7千元都有，落差極大，但他對打賞收入平常心，也會用打賞的收入去支持其他街友或街賣者，大家都在街頭討生活，有能力就該相互扶持。