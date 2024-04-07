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北市一殯延至6月拆除 配合二殯環境優化期程

中央社／ 台北7日電

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北市立第2殯儀館新大樓去年底分階段啟用後，第1殯儀館原預計4月功成身退，但殯葬處考量新大樓還有部分區域未取得使照，為配合整體環境優化，延後一殯拆除至6月。

台北市殯葬管理處民國111年取得一殯拆除執照，拆除工程也在去年決標，原規劃今年4月開始動工，9月便可辦理驗收，之後空地先作為臨時停車場使用，同時通盤檢討長期規劃。

不過，殯葬處副處長陳智豪向中央社記者表示，由於二殯二期工程剩下景觀區預計4月底才會取得使用執照，為了配合整體環境優化，將一殯拆除工程調整至6月啟動，屆時將請法鼓山關懷院協助舉辦拆除暨灑淨法會。

他指出，未來治喪量能將全數由二殯供應，因應可能的大量人潮，景觀區可以作為等待空間，消化調度人流及車流，將館區動線作整體規劃。

陳智豪坦言，二殯停車空間是殯葬處正積極試圖解決的問題，除錯開禮廳場次以分散車流，並自3月起新闢懷恩專車S34古亭線及S35停車場接駁線，鼓勵民眾治喪、弔唁多加使用大眾運輸。

停車場 北市 殯儀館

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