安坑輕軌實成盲腸段…他建議應重新評估串聯中和光復線

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0403花蓮大地震導致新北捷運環狀線，板新至中原站間鋼箱梁局部位移，知名交通網紅「企鵝交通手札」在粉專貼文表示，目前僅板橋站往北到新北產業園區站恢復營運，中和站到大坪林站間預計4月8日恢復營運，雖新北市府緊急調派公車作為臨時接駁，卻宣布路幅狹窄接駁公車不進入十四張站，導致由十四張岔出的安坑輕軌，實質成為北捷路網上的「盲腸路段」。

長期關注交通議題的網紅企鵝交通手札認為，新北市捷運局應藉由這次環狀線的中斷「重新評估安坑輕軌串聯中和光復線 」，一併解決安坑輕軌因轉乘不便，致使運量始終低迷的問題。

企鵝交通手札在粉專提到，十四張站門口，其實早有綠5公車行駛並停靠，甚至還用低地板公車行駛，尖峰更可達10分鐘一班，也就是說，路幅過窄導致接駁公車無法進入的理由根本不存在，只是綠5公車僅能轉乘到其餘新店區內的車站，也代表對於安坑輕軌沿線的乘客來說，仍然要繞遠路一圈，才能回到台北捷運的路網上。

他認為，中和光復線作為市區內的短途路線，目前也有機廠用地取得問題，而安坑輕軌所使用的機廠先前曾縮減用地，也就代表著仍有空間可以擴建，容納未來中和光復線的新增列車。

再者，新和國小站至秀朗橋站間仍未開發，相當適合安坑輕軌在此由高架轉入地下，不影響中和光復線預計採用的地下形式；同時輕軌車站具量體小優點，也能夠減少車站開挖負擔，進一步節省中和光復線的興建成本。

他表示，中和光復線目前仍在可行性研究階段，且高架橋梁要進行結構變更也相對容易，提升安坑輕軌的便捷性並非不可能。