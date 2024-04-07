快訊

焦糖哥哥陳嘉行不認有錯！扯APPLE不當面試挨轟 自信「我有證據」

一周數位爆報／3C防震神物、實用地震資訊APP！資費續約、iPhone 16新機傳聞看過來

寶林越籍廚師糞便驗出邦克列酸 醫直呼驚：恐是罕見共生體？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安坑輕軌實成盲腸段…他建議應重新評估串聯中和光復線

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
知名網紅企鵝交通手札認為，新北市捷運局應藉由這次環狀線的中斷「重新評估安坑輕軌串聯中和光復線 」，一併解決安坑輕軌因轉乘不便，致使運量始終低迷的問題。圖／引用自企鵝交通手札粉專
知名網紅企鵝交通手札認為，新北市捷運局應藉由這次環狀線的中斷「重新評估安坑輕軌串聯中和光復線 」，一併解決安坑輕軌因轉乘不便，致使運量始終低迷的問題。圖／引用自企鵝交通手札粉專

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

0403花蓮大地震導致新北捷運環狀線，板新至中原站間鋼箱梁局部位移，知名交通網紅「企鵝交通手札」在粉專貼文表示，目前僅板橋站往北到新北產業園區站恢復營運，中和站到大坪林站間預計4月8日恢復營運，雖新北市府緊急調派公車作為臨時接駁，卻宣布路幅狹窄接駁公車不進入十四張站，導致由十四張岔出的安坑輕軌，實質成為北捷路網上的「盲腸路段」。

長期關注交通議題的網紅企鵝交通手札認為，新北市捷運局應藉由這次環狀線的中斷「重新評估安坑輕軌串聯中和光復線 」，一併解決安坑輕軌因轉乘不便，致使運量始終低迷的問題。

企鵝交通手札在粉專提到，十四張站門口，其實早有綠5公車行駛並停靠，甚至還用低地板公車行駛，尖峰更可達10分鐘一班，也就是說，路幅過窄導致接駁公車無法進入的理由根本不存在，只是綠5公車僅能轉乘到其餘新店區內的車站，也代表對於安坑輕軌沿線的乘客來說，仍然要繞遠路一圈，才能回到台北捷運的路網上。

他認為，中和光復線作為市區內的短途路線，目前也有機廠用地取得問題，而安坑輕軌所使用的機廠先前曾縮減用地，也就代表著仍有空間可以擴建，容納未來中和光復線的新增列車。

再者，新和國小站至秀朗橋站間仍未開發，相當適合安坑輕軌在此由高架轉入地下，不影響中和光復線預計採用的地下形式；同時輕軌車站具量體小優點，也能夠減少車站開挖負擔，進一步節省中和光復線的興建成本。

他表示，中和光復線目前仍在可行性研究階段，且高架橋梁要進行結構變更也相對容易，提升安坑輕軌的便捷性並非不可能。

公車 安坑輕軌

延伸閱讀

搞不懂路口是否要兩段式左轉？新北2年取締機車族7.5萬件違規

新北去年車禍死亡264人！肇事熱點前10名出爐、中和有3處居冠

民眾不滿安坑輕軌接駁不便 新北捷：拚4/8順利轉乘

安坑輕軌轉乘遭放生網炸鍋 新北：路幅限制接駁車進入

相關新聞

獨／一殯要延至6月開拆..2原因曝光 將辦拆除灑淨法會

已使用59年的台北市第一殯儀館，原訂本月19日拆除，不過因二殯二期第二階段工程部分尚未拿到使用執照，因二殯仍設有圍籬，並...

安坑輕軌實成盲腸段…他建議應重新評估串聯中和光復線

0403花蓮大地震導致新北捷運環狀線，板新至中原站間鋼箱梁局部位移，知名交通網紅「企鵝交通手札」在粉專貼文表示，目前僅板...

大巨蛋商場火警 防災再受關注

台北大巨蛋上周末中職開幕戰吸引逾2萬人觀賽，卻被發現漏水、晃動劇烈等問題。前天深夜一旁商場棟發出火災警報，大巨蛋雖未受波...

綠白籲藍勿護航 藍：不反對專案報告

台北市議會明天將開議，先前綠白黨團要求市長蔣萬安赴議會專案報告兒虐、台智光事件，被藍黨團以席次優勢擋下，如今綠白磨刀霍霍...

初瓦、嚮辣疑似食物中毒7人送醫 北市衛局證實：昨稽查缺失限改

王品集團旗下餐飲「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋，傳出疑似食物中毒。台北市衛生局今晚證實2店共7人出現噁吐、腹瀉等身體不適...

逾7成房子屋齡超過30年、地震無預警 蔣萬安：北市進入大都更時代

0403大地震過後，北市陸續傳出建築物災情，包含南機場公寓、多所學校。台北市長蔣萬安今下午二度視察南機場公寓指出北市超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。