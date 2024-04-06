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新北節能診斷 助社區省電4成

聯合報／ 記者張曼蘋林佳彣／連線報導
新北「節能E好宅」計畫，可協助社區找出老舊燈具照明、能效不佳空調、功率不良馬達等耗電問題。圖／環保局提供
新北「節能E好宅」計畫，可協助社區找出老舊燈具照明、能效不佳空調、功率不良馬達等耗電問題。圖／環保局提供

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電價調漲，有社區因公共電費增加，需調漲管理費。新北「節能E好宅」計畫，可協助社區找出老舊燈具照明、空調、功率不良馬達等耗電問題。板橋區大型社區就找出停車場、樓梯、梯廳等須改善處，2023年相較2020年，用電量減少達42%，省下數十萬元。

「節能E好宅」2022年推出，環保局長程大維表示，主要協助社區深入了解耗能用電情形，並節電診斷，社區公設用電量依戶數規模不同，從數萬度到數十萬度不等，若社區能維持照明、空調及馬達公共設備的能效等級，搭配合適的用電管理、對症下藥，節電幅度可達10%以上。

環保局舉例，板橋區日勝幸福站A6東區社區用電量比3年前減少幅度達42%，若採一度電3元計算，節省電費支出可達數十萬元；位於新店區的中正丙區國宅社區，屋齡已達30年，但在改善部分公設用電設備並節電管理後，3年下來用電量也減少14.3%。

環保局表示，除了會將社區公設建築能效分級，星級愈高代表社區愈節能，也會提供節能一條龍服務，包括節電診所、低碳社區規畫師及低碳社區改造補助等，如今電價漲，鼓勵社區能主動參加計畫，先讓環保局幫忙試算，做好因應準備。

至於台北市，北市環保局表示，因應4月電費漲價，已於上月28日公布「省電36計」，供民眾自我檢視，盼助節省用電，而連假過後將啟動「節能輔導團」，主動出擊到社區免費節能輔導服務，專家會針對社區公共設施用電進行全面檢視，提供節電規畫及建議。

環保局長 節電

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