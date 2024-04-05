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保母虐童案 新北社工師公會籲強化資深督導機制

中央社／ 新北5日電

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北市重大兒虐事件，新北市社工師公會今天表示，事發讓社工士氣低落，憂心出現社工斷層，因社工系學生養成不易，求學與就業時需臨床老師與資深督導，協助提升專業判斷與決策。

台北市保母涉虐童致死，相關社工遭上銬調查，引起社會關注兒福與社工權益議題。

從事督導業務的新北市資深社工今天告訴中央社記者，兒虐案難免對社工士氣造成影響，各縣市都面臨社工出走、人力難補窘境，對各類受服務案家的照顧品質造成衝擊。

新北市社會工作師公會理事長張紀薇今天接受中央社記者電訪表示，目前全國社工約2萬多人，分布在公、私部門各半，須運用系統的概念、評估特殊境遇的個人與家庭，藉以提供案家從出生到死亡的支持與協力。

張紀薇認為，從系統上觀察，社工人員接觸多是弱勢或特殊境遇家庭，因此大學相關學系學生養成教育須涉及文化、勇氣、判斷、道德等倫理議題，更要求品行以保障服務對象。

她說，社工對於特殊境遇個案、家庭或特殊社區評估，將提供重要的專業決策；一個重建計畫、甚至可能改變服務對象的一生。這也是社工能長期熱忱投入這份工作的價值，盼望社會大眾可支持、鼓勵目前相關學系學生投入這份極具意義的工作。

對於士氣低落議題，張紀薇認為，第一線通常是剛畢業的社工，社會工作的性質，常因不可避免的利益衝突，被迫做出艱難選擇；此次台北市保母涉兒虐案，也看到年輕社工處遇過程時，資深專業督導的重要性。

她以自身為例指出，擔任主任18年，至今還會去看第一線人員紀錄、詢問每個人業務執行狀況。她建議校園、機構，對內聘請具有臨床經驗的老師，對外能重視學生實習機構的把關與選擇，將有助於學生培養專業判斷與決策能力，讓個人與家庭能得到更適切服務。

至於制度上，新北市社會局表示，此次兒虐案，社工都依照現行法令與收出養辦法服務案家。經彙整第一線社工與基層實務工作者意見，已建議衛福部，期待協助中央訂立全國一致收出養機制與流程。

社工

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