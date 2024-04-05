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北市掃墓公車連駛5個假日 疏運41.8萬人次增10％

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
為了清明掃墓方便民眾前往道路狹小的山區內掃墓祭祖，台北市政府公運處對墓區道路進行交通管制，開闢5條路線免費的掃墓公車，讓民眾可利用「掃墓專車」前往墓區掃墓祭祖。圖／報系資料照
為了清明掃墓方便民眾前往道路狹小的山區內掃墓祭祖，台北市政府公運處對墓區道路進行交通管制，開闢5條路線免費的掃墓公車，讓民眾可利用「掃墓專車」前往墓區掃墓祭祖。圖／報系資料照

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台北市交通局為便利民眾清明掃墓祭祖，配合墓區道路進行交通管制，從今年3月23、24、30、31日及4月4至7日共計8天闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線免費掃墓公車，除軍人公墓線班距為20至30分鐘外，其餘各線班距均為3至10分鐘，至昨日止，已經疏運41.8萬人次，較去年增加10%。

交通局指出，昨天是清明連假第1天，也是清明節正日，首都、台北與大都會客運共派出134輛掃墓公車、5條路線共疏運10萬4633人次，其中木柵線4萬7796人次、南港線1萬7388人次、崇德線2萬0633人次、陽明山線1萬6943人次 、軍人公墓線1873人次。掃墓公車行駛5個假日已累積疏運41.8萬人次，較去年增加約10%。

首都客運表示，自3月23日掃墓公車行駛第一天起，疏運人次逐日攀升，昨天清明節為單日疏運最高峰，在各線機動加密班次下，民眾都能順利且在最短的時間內抵達墓區，接下來掃墓公車行駛日期為4月5、6、7日三天，建議民眾多利用大眾運輸工具轉乘免費的掃墓公車，免除交通管制尋找停車位的不便，省時又輕鬆。

公墓 公車 軍人

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