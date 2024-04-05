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電價漲！新北幫除耗電 板橋大社區用電量比3年前少42％

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋區日勝幸福站A6東區社區檢測完後，用電量比3年前減少幅度達42%。圖／環保局提供
板橋區日勝幸福站A6東區社區檢測完後，用電量比3年前減少幅度達42%。圖／環保局提供

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電價調漲，許多社區因公共電費增加，需調漲管理費用。新北環保局「節能E好宅」計畫，可協助社區找出老舊燈具照明、能效不佳空調、功率不良馬達等耗電問題，並搭配出合適的用電管理模式。屋齡6年的板橋區日勝幸福站A6東區社區，就藉此找出停車場、樓梯、梯廳等須改善處，2023年相較2020年用電量減少幅度達42%。

「節能E好宅」2022年推出，環保局長程大維表示，主要是協助社區深入了解自己的耗能用電情形，並進行節電診斷，社區公設用電量依戶數規模不同，從數萬度到數十萬度不等，若社區能維持照明、空調及馬達公共設備的能效等級，搭配合適的用電管理、對症下藥，節電幅度可達10%以上。

環保局舉例，除了板橋區日勝幸福站A6東區社區用電量比3年前減少幅度達42%外；而位於新店區的中正丙區國宅社區，屋齡已達30年，但在改善部分公設用電設備並節電管理後，3年下來用電量也減少14.3%。

環保局表示，除了會將社區公設建築能效進行分級，從三星級至六星級，星級越高代表社區越節能，若希望進一步提升節能等級，也會將提供節能一條龍服務，包括節電診所、低碳社區規劃師及低碳社區改造補助等。

另也與房仲業者合作，於售屋平台上公布節電表現優良的社區，讓民眾在購屋或租屋前，能提前了解社區公共設施用電效率，增加選購節能建築的機會。環保局表示，將持續推動建築淨零轉型，也會讓社區可既維持住戶的生活品質，又能節省公設電費支出。

位於新店區的中正丙區國宅社區，屋齡已達30年，但在改善部分公設用電設備並節電管理後，3年下來用電量也減少14.3%。圖／環保局提供
位於新店區的中正丙區國宅社區，屋齡已達30年，但在改善部分公設用電設備並節電管理後，3年下來用電量也減少14.3%。圖／環保局提供
新北環保局「節能E好宅」計畫，可協助社區找出老舊燈具照明、能效不佳空調、功率不良馬達等耗電問題，並搭配出合適的用電管理模式。圖／環保局提供
新北環保局「節能E好宅」計畫，可協助社區找出老舊燈具照明、能效不佳空調、功率不良馬達等耗電問題，並搭配出合適的用電管理模式。圖／環保局提供

建築 環保局長 節電

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