安坑輕軌轉乘遭放生網炸鍋 新北：路幅限制接駁車進入

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新北捷運環狀線停駛，導致剛通車滿周年的安坑輕軌成為完全沒轉乘站，使安坑地區在捷運路網上形同「孤島」。居民怒斥，相關單位雖然規畫接駁車因應，但卻沒有停靠在輕軌站，走去接駁站還要15分鐘；新北捷運公司回應，因為公車無法進入，因此有另設站點；新北交通局也說，有測試路幅及步行時間，未來也會依照環狀線情況做調整。

新北環狀線軌道位移引發各界關注，中和與新店一帶多站目前都停駛，捷運公司、交通局規畫接駁車疏運，其中正常行駛的安坑輕軌轉乘站位於捷運十四張站，但接駁車卻沒有進入十四張站，引發安坑居民炸鍋。

民眾表示，「十四張到大坪林不通的話，安坑輕軌等於沒用了」、「新店人沒人權嗎？十四張到民權路說長不長，說短不短」、「整個安坑輕軌腹地及十四張重劃區的居民，行動將極其不便」、「接駁車頻誤點不準」；不過也有民眾認為碰上天災也無可奈何，「一堆酸民，嫌不方便去租車或開車騎車，給方便還要在那嘴」。

在地民團暗坑文化工作室指出，不知道要多久才能修復，若沒有環狀線銜接，原本運量堪憂的安坑輕軌會雪上加霜，沒有轉乘機制，這樣誰還要搭乘安坑輕軌通勤？

新北市議員黃心華認為，從十四張站走到民權工業區公車站需要走15分鐘，且已經快要到大坪林捷運站，甚至還可能需要等10至15分鐘的公車，並不符合民眾的需求及期待，已要求交通局研議解決方法，例如用現有公車因應非常時期，用繞路的方式紓解這樣的困境。

捷運公司回應，十四張站接駁公車無法進入，民眾需至民權工業區公車站搭車，而因為是行駛一般道路，所以難免會有塞車問題，已經請公車司機盡可能按照班距執行接駁任務。