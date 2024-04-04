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4/4世界流浪動物日 新北推780間行動認養小棧

中央社／ 新北4日電

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新北市政府動物保護防疫處在4月4日世界流浪動物日結合780間商家，推行動認養小棧，掃描海報、立牌QR Code，民眾就能進入認養平台，幫待認養的毛寶貝找溫暖的家。

動保處今天透過新聞稿表示，新北目前有95家實體認養小棧，過去設在里辦公處、寵物店及動物醫院，為突破實體認養小棧有時間、空間及人力限制，與洗衣店、寵物業及咖啡廳等合作，擴大認養平台能見度。

動保處長楊淑方告訴中央社記者，部分餐飲店家無法設實體認養小棧，用行動認養小棧支持毛寶貝，愛心商家種類多元，包括早餐店、輕食店及旅行社等。

她說，目前認養平台上約1300隻毛寶貝，可看到毛寶貝體型、品種及性別等資訊，讓想認養的飼主對牠們有基本認知。

動保處表示，未來會進軍網路商城、物流業者及免稅店，增加毛寶貝曝光率。

寵物 認養

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