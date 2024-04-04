假日逛outlet 用導航指示走體大後山 半路居然禁止通行

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【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】有新店民眾表示，他利用假日前往三井outlet，回程使用導航，居然被帶向了一條穿越大學校園的神秘通路，本來以為是捷徑，走到一半卻發現禁止通行。

這位民眾表示，他從新店出發，去逛三井outlet，去的時候導航建議走台64線再接高速公路，本來以為回程也會做反向的建議，沒想到導航卻指示他穿越國立體育大學。他以為導航可能偵測到高速公路大塞車，所以讓他走便捷的山路，沒想到下山到一半，居然發現前方禁止通行，只好原路折返。

記者走訪發現，在國立體育大學的校園後方，確實有一條山路可通往新莊的迴龍地區，直接貫通新莊區萬壽路一段50巷。

不過山路走到快下山的地方，有交通號誌立牌禁止汽車進入，還好旁邊有尊聖宮可供汽車迴轉，以便原路再上山。

據了解，這條山路全長大約2公里，因為可以通往樂生療養院，被稱為「樂生坡」，以前可以通行汽車，但是後來因為部分路段只有3公尺寬，難以會車，已經改成只許機車通行，平常有很多學生騎乘機車來往。

在體育大學要進入山路的入口，其實也有禁止汽車的號誌，但是不太明顯。偶爾會有汽車進入，都是開到了半山腰才被迫原路折返。至於導航為什麼會建議汽車走這條山路，可能是導航出現錯誤，但也不排除可能是用路人使用了機車的導航路線。

聚傳媒