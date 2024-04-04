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擔心店面裝潢遮蔽損毀 結構技師二度赴南機場公寓

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
南機場公寓中華路二段307巷。記者邱書昱／攝影
南機場公寓中華路二段307巷。記者邱書昱／攝影

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全台昨天早上7點58分發生有感地震，台北測得5級強度，尤以60年歷史的南機場公寓最為嚴重，中華路二段307巷這端更已被貼上紅單疏散住戶，忠勤里長方荷生今早到現場，他說，由於一樓店面裝潢恐遮蔽到梁柱受損，因此上午11點會再由結構技師公會現場再度檢查。

方荷生表示，最嚴重的一樓店面已架上鋼樑，避免日後餘震再度影響相關結構，不過，由於其他的店面裝潢可能遮擋住受損，早上就開始聯絡店家開門，讓結構技師再度查驗。

除了中華路二段307巷這端被貼上紅單外，南機場夜市裡頭也有許多住宅被貼上黃單，方荷生坦言，在921、331地震時，南機場已貼上黃單，但是都更緩不濟急，這次的地震後，下禮拜二市府會來進行都更說明會。

蕭姓鄰長表示，昨天八點多發生地震後，趕緊返家處理，「根本整理不完，到下午就被撤離。」希望趕緊都更。

市府也在南機場旁設立前進指揮所，工作人員表示，目前已連絡上戶籍在中華路的民眾，總計31人全數安置，若還有民眾要前來，也能到指揮所這，會由人員協助。

南機場公寓中華路二段307巷。記者邱書昱／攝影
南機場公寓中華路二段307巷。記者邱書昱／攝影

0403花蓮大地震

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