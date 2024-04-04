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北市無限暢遊卡改版 加量不加價

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
「無限暢遊卡」分為一日券1500元、二日券1900元、三日券2200元，從2017年11月推出至今年3月27日。圖／台北市觀傳局提供
「無限暢遊卡」分為一日券1500元、二日券1900元、三日券2200元，從2017年11月推出至今年3月27日。圖／台北市觀傳局提供

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國際觀光復甦，台北市西門町等景點出現國際觀光客人潮，北市觀光傳播局趁勢推出新版「無限暢遊卡」，交通、景點、商圈優惠「加量不加價」，目前已賣出4百多套。北市議員何孟樺建議，應該以提升外國旅客友善環境為重，滾動式修正。

「無限暢遊卡」是全台唯一結合交通及景點的旅遊卡，分為一日券1500元、二日券1900元、三日券2200元，從2017年11月推出至今年3月27日，已累積銷售6萬5千套。

觀傳局統計，購買票卡多以菲律賓、新加坡、馬來西亞等為大宗，其次為韓、日、歐美等地區，為因應疫後旅遊復甦，特地改版暢遊卡「加量不加價」，增加景點、特色體驗、購物優惠、獨家贈品。

觀傳局說，「無限暢遊卡」可不限次數搭北捷、5條「台灣好行」路線及北北基三市的公車，這次也和台鐵合作增加「台鐵平溪深澳一日周遊券」，一天內不限次數搭乘平溪深澳線，並增設北流、自來水園區、經國七海園區、巫登益美術館、陽明海洋文化藝術館等5個景點。

同時憑卡可享平溪天燈體驗、貓空小封茶體驗、九份紅燈籠祈福體驗等，並且與80間店家優惠、昇恆昌內湖旗艦店等購物優惠，憑卡也能到西門町遊客中心，免費兌換「台灣龍虎夜市杯」一組。

不過何孟樺認為，疫情前每年來台旅客約有1000萬人次，無限暢遊卡推行7年來只售出6萬套，成效慘不忍睹，如今改版內容也換湯不換藥，認為應該增加旅遊服務中心功能及曝光度、完善建置雙語資訊系統等實質提升友善環境，否則只是為改而改。

北市 平溪 景點

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