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半個月5起跳水 碧潭找嘸救生圈？

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
碧潭是新北知名景點，但吊橋上常發生跳水事件。 圖／記者李成蔭攝影
碧潭是新北知名景點，但吊橋上常發生跳水事件。 圖／記者李成蔭攝影

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新北新店碧潭日前發生情侶吵架落水致死案，新北第四救災救護大隊統計，碧潭近半個月就有5件跳水案件。民代反映，曾有目擊者想救該落水女，但卻找嘸救生圈，救援設備不足是根本問題。主管機關觀旅局強調，除已清除原救生圈周邊雜草，將再增設2處救生設施。

有民眾向市議員陳怡君陳情，近期曾人試圖救援情侶中落水女子，但卻找不到救生圈、救生衣，也沒有AED等急救設備，只好等待消防局派員來，但等到救起來時，該女已往生，希望協助處理，讓憾事能減少。

陳儀君表示，該民眾因夢到往生的女子，感到未能救起而內疚，才向她求助，她昨與消防局、觀旅局會勘，雖然觀旅局已將救生圈周邊雜草清除乾淨，但檢視整個碧潭風景區，東岸有5座救生圈設備，而西岸只有一處，且隱匿在雜草叢生中，不顯眼且數量過少。

陳儀君建議，應在釣客常使用的西岸出水口處，再增設新的救生圈位置，方便讓第一時間會游泳的人在黃金時期，搶救落水的寶貴性命。消防局也說，雖然碧潭的主管機關為觀旅局，但碧潭近半個月內就5件跳水案件，建議應在碧潭新店溪兩側，再安裝2處消防樁配備救生圈、長竹竿、救生衣，讓人馬上找到並立即使用。

觀旅局回應，5處救生圈設置地點，都是參考近年遊客主要水上遊憩活動位置，後續若遊客從事水上活動範圍有改變，將再評估於合適地點增設救生圈，預計在西側再設2處。目前轄下風景區僅碧潭屬水域，其他風景區也皆設有AED設備。

消防局統計，全市自2019年至2023年近5年內，共7人在河域溺斃，分別為南勢溪4人、永定溪2人及北勢溪1人，持續增強預防及應變作為，包含轄內81處風險水域共設106面告示牌、與民團合作設置76處巡邏點及39處安全警戒站、32處水域遊憩熱點設有CCTV及廣播設備、溪水暴漲災防告警簡訊等措施。

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碧潭是新北知名景點，但吊橋上常發生跳水事件；民眾陳情難以發現救生圈後，觀旅局已清除雜草，並將增設2處。 圖／市議員陳儀君提供
碧潭是新北知名景點，但吊橋上常發生跳水事件；民眾陳情難以發現救生圈後，觀旅局已清除雜草，並將增設2處。 圖／市議員陳儀君提供

告示牌 災防告警 碧潭

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