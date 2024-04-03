淡水沙崙泡泡藝術兒童節 結合二手市集好熱鬧

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這個星期兒童節快到，許多地方都有舉辦精彩的兒童節活動，而在淡水區沙崙里也不列外，沙崙里長彭瑀筑更在綠家園草地上，舉辦沙崙泡泡藝術兒童節，邀請到泡泡達人來與大小朋友一起同樂，並且帶著小朋友玩趣味泡泡，也讓家長們相當歡樂。

沙崙里長彭瑀筑表示，這一次準備許多的泡泡體驗，搭配著音樂一起互動，因為要在戶外的關係，一早下的大雷雨也讓里長擔心，還好後來天氣放晴，也如期的讓孩子體驗藝術泡泡的樂趣。

里長說這次不僅是讓大家來與泡泡達人一起玩樂，一旁還有舉辦二手市集，大家都參與相當踴躍，也讓這一場市集提供許多人二手物品的交流，讓資源可以不被浪費，而這次泡泡當中也有讓小朋友DIY，有超大的泡泡還有像棉花般的小泡泡非常夢幻，藉由這場活動，也讓孩子渡過一個開心的兒童節。