淡江大橋工程完成第二階段 立委盼促成周邊路網

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連接淡水八里的第二座重大橋梁建設淡江大橋將在2025年底完工，目前進度也來到了62%，昨(2)日行政院長陳建仁視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」及「北海岸及東北角自行車道串聯工程」，行政院持續督促交通部及內政部積極推動相關聯絡道建設計畫，克服一切挑戰與困難，讓工程能夠如期、如質、如實地在明(2025)年底順利完成。

對此工程報告指出，目前淡江大橋最重要的P130主橋塔，共分成四個階段，去年到現在，今年三月才剛完成第二階段，標高72公尺的搭柱合攏，再來今年十月就會來到120公尺高度，同時進行斜拉鋼索設置。

立委洪孟楷說，淡水八里有4項建設須加緊腳步，包括拓寬105市道第二期、第三期計畫、打通沙崙路二段、藍海線第二期及八里輕軌規畫等，希望行政院能加速核定。

另外立委林淑芬說，期待淡江大橋完工改善103市道服務水準，主張關渡新橋應同時打通觀音山隧道，作為淡北道路配套，分散北市大肚路車潮。新北市副秘書長張其強說，淡江大橋不僅有助於北台灣產業聚落連結，更有觀光可看性，盼行政院支持市府提出的拓寬105市道第二期、第三期規畫，讓台北港貨櫃車進出更加順暢，也能容納更多遊覽車，促進地方觀光經濟發展。