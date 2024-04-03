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0403花蓮大地震／新北停班課假消息瘋傳 藍綠美女議員互槓

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市議員江怡臻。圖／侯友宜競選工作室提供
國民黨新北市議員江怡臻。圖／侯友宜競選工作室提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，雙北也天搖地晃，上午有媒體誤報新北市停班課，引發民眾困惑，新北市長侯友宜嚴正澄清是假消息。民進黨發言人、新北市議員戴瑋姍說，侯市府網站未維護更新，誤導社會大眾，怎麼好意思批評媒體民眾散播假訊息？國民黨新北市議員江怡臻反批，民進黨發言人張冠李戴，不認真查證，救防災拿來政治操作嚴厲譴責。

戴瑋姍說，今天早上地震過後，許多媒體報導新北市停班停課，原來是新北「防災宣導互動網」設計差，防災訊息不列發布時間，反而在網頁上放一個即時日曆，才將去年8月3日宣佈的停班停課訊息，誤以為是今日停班停課。

戴瑋姍說，侯友宜去年做著總統大夢，荒廢市政到連防災網站都沒更新誤導民眾，直到現在，防災網站的資訊還是零零落落，今天環狀線軌道位移列車脫軌、新店多棟房屋下陷車輛遭埋、中和倉庫坍塌，安坑輕軌異常⋯⋯都沒有在上面即時公告說明，侯友宜這樣表現，怎麼好意思斥責民眾和媒體散播假訊息？

江怡臻說，今（3）早7:58發生有感地震，地震發生前，新北未收到警報預警，民眾上班上課腳步大亂，地震發生後，災情頻傳，即時訊息蜂擁而至，網路也傳出部分斷訊，甚至塞爆，無論民代或市府，接到災情都會查證、通報，再協助救援救災，而新北市府也不斷透過媒體系統、市長臉書、官方LINE等發布消息，然而民進黨發言人卻來亂，胡亂指責消防局，自己截圖上都寫中央氣象局，渾然不知現在早已經是氣象署。

江怡臻批評，民進黨發言人張冠李戴，不認真查證，救防災拿來政治操作，新北幼兒園餵藥案也是相同手法，檢調早已還幼兒園老師和新北一個清白，未見任何道歉，對此作出嚴厲譴責。

民進黨新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋姍臉書
民進黨新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋姍臉書

0403花蓮大地震 侯友宜 停班停課 國民黨 戴瑋姍 民進黨 江怡臻

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