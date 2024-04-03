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0403花蓮大地震／中和環狀線軌道錯位 蔣萬安：暫不影響北市捷運系統

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新北環狀線橋梁敦柱發生錯位，上面的軌道有變形情形，新北捷運局人員搭上工程吊車升高，觀察受損狀況。記者陳正興／攝影
新北環狀線橋梁敦柱發生錯位，上面的軌道有變形情形，新北捷運局人員搭上工程吊車升高，觀察受損狀況。記者陳正興／攝影

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今早7點58分發生花蓮7.2地震，環狀線中和中正路1215之1號高架路段發生位移，目前全線停駛。對於環狀線的軌道錯位，台北市長蔣萬安表示，目前暫不影響台北市的捷運系統網絡，這部分市府會持續的關注，也會準備好相關接駁的配套。

蔣萬安說，他今天上午有跟台北捷運公司聯繫瞭解。台北市捷運網絡相關路線上午就已經即刻通車，最後一線是文湖線，是在上午9點58分恢復通車，大家會問說為什麼文湖線是最後通車？因為文湖線它是自動無人駕駛的列車，所以當它自動停駛，人員是要走到列車上，去相關修復，然後讓他復駛。

目前台北市捷運系統都已經恢復正常，蔣說，他也特別問了台北捷運公司，對於新北環狀線現在的狀況的確相對嚴重，也會派員給予協助儘快的修復，目前暫不影響台北市的捷運系統網絡，這部分會持續的關注，也會準備好相關接駁的配套。

0403花蓮大地震 捷運 環狀線 蔣萬安

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