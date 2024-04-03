0403花蓮大地震／中和環狀線軌道錯位 蔣萬安：暫不影響北市捷運系統

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今早7點58分發生花蓮7.2地震，環狀線中和中正路1215之1號高架路段發生位移，目前全線停駛。對於環狀線的軌道錯位，台北市長蔣萬安表示，目前暫不影響台北市的捷運系統網絡，這部分市府會持續的關注，也會準備好相關接駁的配套。

蔣萬安說，他今天上午有跟台北捷運公司聯繫瞭解。台北市捷運網絡相關路線上午就已經即刻通車，最後一線是文湖線，是在上午9點58分恢復通車，大家會問說為什麼文湖線是最後通車？因為文湖線它是自動無人駕駛的列車，所以當它自動停駛，人員是要走到列車上，去相關修復，然後讓他復駛。

目前台北市捷運系統都已經恢復正常，蔣說，他也特別問了台北捷運公司，對於新北環狀線現在的狀況的確相對嚴重，也會派員給予協助儘快的修復，目前暫不影響台北市的捷運系統網絡，這部分會持續的關注，也會準備好相關接駁的配套。

商品推薦