聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆洲南北側整開案 連假後跟中央會商

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市府啟動蘆洲南北側農業區都計變更案，圖為北側農業區現況。圖／新北城鄉局提供
新北市府啟動蘆洲南北側農業區都計變更案，圖為北側農業區現況。圖／新北城鄉局提供

新北市蘆洲南北側農業區整體開發案已送中央審核3年多，據了解，新北市府在清明連假後，將由副市長劉和然率隊前往內政部與次長花敬群開會，地方認為，離蘆洲南北側區段徵收案核定，只差一步之遙。

蘆洲南北側整開案，內含地方缺乏已久的醫療用地，還有環狀線機場空間，並牽涉三重果菜市場搬遷的蘆洲銀河灣計畫等，更有相關產專區，攸關地方長久發展。

不過全案在2020年經市都委會審議通過後送內政部續審，卻遲遲沒有核定，不僅市府著急，地方更急如熱鍋螞蟻，上周市長侯友宜到蘆洲參加行動治理座談，地方里長也都關心何時會動。

據了解，日前侯友宜日前與內政部長林右昌會面，親自反映地方需求後，達成加速審議共識，雙方已約定在清明節後，由市府派員到內政部開會，劉和然也證實此事。

劉和然表示，蘆洲南北側案件勢在必行，市長也交代他持續與中央聯繫，除蘆洲南北側一案，包括新店十四張區徵案加速核定，板橋浮洲及中和灰磘等希望加速審議，另汙水下水道系統、105市道工程等重大建設經費補助，也會持續向中央爭取。

城鄉局表示，目前全案在內政部地政司討論區段徵收的公益性與必要性，對於社福設施要在3%還是5%仍疑慮，目前仍在由地政局對接討論中。

內政部 劉和然

延伸閱讀

侯友宜巡迴聽心聲 里長促雙溪大橋重建、增設人行道

蘆洲南北側整開案只差一步？新北市府連假後赴內政部開會

昌平國小樂活館啟用 侯友宜提建設：有錢沒錢都會做

持續優化教育環境 侯友宜出席「昌平城堡多功能樂活館」啟用

相關新聞

淡江大橋5路網配套 陳揆允督促推動

淡江大橋新建工程正如火如荼進行，預計2025年完工。行政院長陳建仁昨天視察，立委洪孟楷、林淑芬分別向陳建仁提及拓寬105...

三峽長福橋拆建 噪音、逆駛惹民怨

新北市三峽區長福橋有30多年歷史，由於梁底高程僅37.09公尺曾出現溢堤淹水，水利局決定拆除後改建新橋，近日開拆後引發噪...

中央天井式建物告別抽水肥 住戶埋汙水管可獲24萬補償

台北市為推動公共汙水下水道接管，針對中央天井式建築物，衛生下水道工程處從2022年提高補償金至24萬元，只要社區協調其中...

大巨蛋漏水列考評 最嚴重可解約

台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，兩場比賽各吸引超過2萬人，賽後卻有網友點出硬體設施有問題，包含漏水、看台搖晃等，北市...

違勞基法 北市去年罰1114家次

北宜花去年違反勞基法的事業單位，台北市累計1114家次，罰款總金額達7545萬元，其中以南山人壽保險公司遭罰3次、裁罰總...

科技執法奏功 新北年底前增60處

新北市目前有16處科技執法，2022年事故與去年相比，月均數下降59.7件，預計年底會再增加60處科技執法，昨天新北道安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。