蘆洲南北側整開案 連假後跟中央會商

新北市蘆洲南北側農業區整體開發案已送中央審核3年多，據了解，新北市府在清明連假後，將由副市長劉和然率隊前往內政部與次長花敬群開會，地方認為，離蘆洲南北側區段徵收案核定，只差一步之遙。

蘆洲南北側整開案，內含地方缺乏已久的醫療用地，還有環狀線機場空間，並牽涉三重果菜市場搬遷的蘆洲銀河灣計畫等，更有相關產專區，攸關地方長久發展。

不過全案在2020年經市都委會審議通過後送內政部續審，卻遲遲沒有核定，不僅市府著急，地方更急如熱鍋螞蟻，上周市長侯友宜到蘆洲參加行動治理座談，地方里長也都關心何時會動。

據了解，日前侯友宜日前與內政部長林右昌會面，親自反映地方需求後，達成加速審議共識，雙方已約定在清明節後，由市府派員到內政部開會，劉和然也證實此事。

劉和然表示，蘆洲南北側案件勢在必行，市長也交代他持續與中央聯繫，除蘆洲南北側一案，包括新店十四張區徵案加速核定，板橋浮洲及中和灰磘等希望加速審議，另汙水下水道系統、105市道工程等重大建設經費補助，也會持續向中央爭取。

城鄉局表示，目前全案在內政部地政司討論區段徵收的公益性與必要性，對於社福設施要在3%還是5%仍疑慮，目前仍在由地政局對接討論中。