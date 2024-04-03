違勞基法 北市去年罰1114家次

北宜花去年違反勞基法的事業單位，台北市累計1114家次，罰款總金額達7545萬元，其中以南山人壽保險公司遭罰3次、裁罰總計440萬元最高；花蓮縣有113家業者違法，縣府共開出731萬元罰單，其中花蓮汽車客運遭罰215萬元最高；宜蘭縣政府裁罰共90件，罰鍰金額累計590萬元。

北市勞動局表示，勞動局是透過法律明文的裁罰基準，從2萬到100萬元罰鍰，若是累犯可拉高額度加重至最高罰150萬元，如果違規累犯都不改，就會採加重處分。

去年南山人壽違規罰款最高，主要違規項目，包括未給付加班費、延長工時未經工會同意、出勤紀錄未記載到分鐘等，公布違規企業名單及負責人姓名，用意是希望起警示作用，民眾可以到勞動部、北市勞動局等網頁查到相關違規資訊，做為日後求職參考。

花蓮縣被裁罰的違規業者主要是未依法給付休息日出勤工資、每7天沒有1日例假1日休息日、未依法給付國定假日出勤工資、未依法給付平日加班費、出勤紀錄未逐日記載至分鐘。

花蓮縣府社會處說，當勞工遭遇雇主積欠工資、加班費、資遣費，或遇到契約變更或終止等爭議，以及被拒絕職災補償時，都可以申請勞資爭議調解，調解不成也可申請仲裁；去年花蓮縣府共受理250件勞資爭議調解申請，其中有146件調解成立，成立率58.4%，為勞工爭取金額超過1438萬元，調解類型多為請求支付工資及加班費，其次是職業災害補償與給付資遣費。

宜蘭縣去年依違反勞基法裁罰事業單位共有90件，違法態樣前3名依序是加班費未依規定給付、每7天中未依規定給予例假休息、國定假日未給付加倍工資，顯見近年常見違法樣態仍以加班費及工時等問題為主。

宜蘭縣府勞工處呼籲雇主，勞工是雇主營運的重要資產，應依法給予勞工例假日及休息日，並留意延長工時上限，使勞工可充分獲得休息，以保障勞工身心健康，如果加班情事，應依法令規定標準給付加班費，以免不慎觸法。