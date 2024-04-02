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主橋塔已見雛形！陳建仁視察淡江大橋 藍綠委盼加快5項淡水路網

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
耗資230億新建的淡江大橋工程，主橋塔已見雛形，預計2025年底完工。記者劉懿萱／攝影
耗資230億新建的淡江大橋工程，主橋塔已見雛形，預計2025年底完工。記者劉懿萱／攝影

淡江大橋新建工程正如火如荼進行，預計2025年完工。行政院長陳建仁今天視察，立委洪孟楷林淑芬分別向陳建仁提及拓寬105市道、打通沙崙路二段、藍海二期及八里輕軌核定，以及主張關渡新橋應打通觀音山隧道等。陳建仁說，會督促內政部、交通部積極推動。

耗資230億新建的淡江大橋工程，主橋塔已見雛形。公路局長陳文瑞說，淡江大橋分3個標案，第一、二標是淡水八里兩端的聯絡道，2021年已通車，目前施作是主橋段的第三標，進度微幅超前62.66%。

陳說，淡江大橋規畫銜接台61線往林口、桃園機場方向，也能接台64線往新莊、板橋，甚至往中和新店接國一、國三都會非常順暢，同時公路局已完成台61接台64線3處匝道，最後1處匝道年底會完工；淡江大橋完工後將減少台2線竹圍段17%、關渡大橋30%交通量，服務水準提至C級。

新北市副秘書長張其強說，淡江大橋不僅有助於北台灣產業聚落連結，更有觀光可看性，盼行政院支持市府提出的拓寬105市道第二期、第三期規畫，讓台北港貨櫃車進出更加順暢，也能容納更多遊覽車。

洪孟楷也說，淡水八里有4項建設須加緊腳步，包括拓寬105市道第二期、第三期計畫、打通沙崙路二段、藍海線第二期及八里輕軌規畫等，希望行政院能加速核定；林淑芬說，蘆洲、五股長期飽受北海岸塞車之苦，居民很期待淡江大橋完工改善103市道服務水準，主張關渡新橋應同時打通觀音山隧道，作為淡北道路配套，分散北市大肚路車潮。

陳建仁表示，淡海新市鎮的開發也是副總統、總統當選人賴清德的政見重要的一環，未來道路銜接會持續督內政部、交通部積極推動計畫，期待工程如期如質完成。

淡江大橋新建工程正如火如荼進行，行政院長陳建仁今赴現場視察。記者劉懿萱／攝影
淡江大橋新建工程正如火如荼進行，行政院長陳建仁今赴現場視察。記者劉懿萱／攝影
立委林淑芬主張，關渡新橋應同時打通觀音山隧道，作為淡北道路配套，分散北市大肚路車潮。記者劉懿萱／攝影
立委林淑芬主張，關渡新橋應同時打通觀音山隧道，作為淡北道路配套，分散北市大肚路車潮。記者劉懿萱／攝影
淡江大橋新建工程正如火如荼進行，行政院長陳建仁今赴現場視察。記者劉懿萱／攝影
淡江大橋新建工程正如火如荼進行，行政院長陳建仁今赴現場視察。記者劉懿萱／攝影
立委洪孟楷指出，淡水八里有4項建設須加緊腳步，包括拓寬105市道第二期、第三期計畫、打通沙崙路二段、藍海線第二期及八里輕軌規畫等。
立委洪孟楷指出，淡水八里有4項建設須加緊腳步，包括拓寬105市道第二期、第三期計畫、打通沙崙路二段、藍海線第二期及八里輕軌規畫等。

八里 林淑芬 洪孟楷 淡江大橋 陳建仁

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