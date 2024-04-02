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新北平溪納骨堂掃墓人次將破萬 公所增停車空間因應

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪納骨堂掃墓人潮將突破萬人次，區公所也想辦法在有限的停車場內在增加停車的空間。 圖／觀天下有線電視提供
平溪納骨堂掃墓人潮將突破萬人次，區公所也想辦法在有限的停車場內在增加停車的空間。 圖／觀天下有線電視提供

清明節連假將至，平溪納骨堂也湧現掃墓人潮車潮，預估兩周內掃墓人潮將突破萬人次，為了因應接下來的人潮車潮，區公所也想辦法在有限的停車場內在增加停車的空間，特別要呼籲因為清明兩天，會實施交通管制，也請人車配合現場工作人員引導，以縮短停等車位的時間，維護掃墓的秩序跟交通上的安全。

平溪區區長李天民表示，今年清明掃墓服務工作，已提前在3月23日展開，來到納骨堂祭祀的人次，目前已經超過9000的人次，突破去年的六千人次，為因應即將到來的清明連假，也增闢停車空間，戶外祭祀空間也做好準備，同時可容納約600人來慎終追遠。

區長李天民進一步表示，納骨堂因為環境清幽，妥善規劃空間，也吸引許多外地民眾來這裡買塔位，因此今年隨著清明連假即將到來，進出人數也將破萬人次，清明節4月4日跟4月5日兩天，按照往例舉辦清明祈福聯合法會，歡迎來這邊祭祀的民眾一起來參加法會。

平溪 法會 清明節

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