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影／淡江大橋拚2025年底通車 陳建仁視察感謝團隊努力

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院長陳建仁（前排左五）下午視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」，感謝建築團隊的努力，讓淡江大橋可望於2025年底通車，接著強調表示淡海新市鎮的開發也是準總統賴清德政見中重要的一環。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁（前排左五）下午視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」，感謝建築團隊的努力，讓淡江大橋可望於2025年底通車，接著強調表示淡海新市鎮的開發也是準總統賴清德政見中重要的一環。記者蘇健忠／攝影

行政院長陳建仁下午視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」，感謝團隊的努力，讓淡江大橋可望於2025年底通車，接著強調淡海新市鎮的開發也是準總統賴清德政見中重要的一環。

交通部次長陳彥伯親自介紹由伊拉克裔建築師札哈·哈蒂（Zaha Mohammad Hadid）團隊操刀設計的淡江大橋，為目前全世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，主橋美學設計以舞者曼妙律動為靈感，將建築藝術和工程技術融為一體，橋塔以雙手合十的意涵，傳遞為台灣祈福之理念。

交通部次長陳彥伯表示淡江大橋主橋塔p130目前完成水面上80公尺，未來完工將高達200公尺。往北接淡水科學園區的道路、三芝的道路與往南八里輕軌也在規畫中。

行政院長陳建仁下午視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」，感謝建築團隊的努力，讓淡江大橋可望於2025年底通車，後方淡江大橋主橋塔p130目前完成水面上80公尺，未來完工將高達200公尺。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁下午視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」，感謝建築團隊的努力，讓淡江大橋可望於2025年底通車，後方淡江大橋主橋塔p130目前完成水面上80公尺，未來完工將高達200公尺。記者蘇健忠／攝影
公路局長陳文瑞（右）介紹由伊拉克裔建築師札哈·哈蒂（Zaha Mohammad Hadid）團隊操刀設計的淡江大橋，為目前全世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，主橋美學設計以舞者曼妙律動為靈感，將建築藝術和工程技術融為一體，橋塔以雙手合十的意涵，傳遞為台灣祈福之理念。記者蘇健忠／攝影
公路局長陳文瑞（右）介紹由伊拉克裔建築師札哈·哈蒂（Zaha Mohammad Hadid）團隊操刀設計的淡江大橋，為目前全世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，主橋美學設計以舞者曼妙律動為靈感，將建築藝術和工程技術融為一體，橋塔以雙手合十的意涵，傳遞為台灣祈福之理念。記者蘇健忠／攝影

建築師 淡江大橋

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