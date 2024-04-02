影／淡江大橋拚2025年底通車 陳建仁視察感謝團隊努力
行政院長陳建仁下午視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」，感謝團隊的努力，讓淡江大橋可望於2025年底通車，接著強調淡海新市鎮的開發也是準總統賴清德政見中重要的一環。
交通部次長陳彥伯親自介紹由伊拉克裔建築師札哈·哈蒂（Zaha Mohammad Hadid）團隊操刀設計的淡江大橋，為目前全世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，主橋美學設計以舞者曼妙律動為靈感，將建築藝術和工程技術融為一體，橋塔以雙手合十的意涵，傳遞為台灣祈福之理念。
交通部次長陳彥伯表示淡江大橋主橋塔p130目前完成水面上80公尺，未來完工將高達200公尺。往北接淡水科學園區的道路、三芝的道路與往南八里輕軌也在規畫中。
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