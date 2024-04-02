議員批市府無心解決板殯噪音亂象 新北市府：加強執法

新北市立殯儀館周邊在熱門時段，常被送葬隊伍擠得水洩不通，鑼鼓喧天更吵得周邊民眾不得安寧。新北市議員黃淑君指出，侯友宜才在行動治理強調「絕不迴避」，但一個月下來亂象持續，質疑侯只會喊空話。新北殯葬處指出，除了持續要求業者，也與警察局、環保局等機關全力稽查，並研議執行對策，以達管制效果。

黃淑君指出，上個月19日舉行過地方區政說明會，侯友宜面對板殯亂象表態「該面對會面對」、「絕不迴避」，但民眾都在問，喊話之後何時才會有實際作為，給民眾真正的安居樂業？

黃淑君4月1日召開板橋殯儀館周遭交通檢討協調會，周邊社區代表出席，抱怨聲不斷；鄰近環河西路五段社區的住戶吳小姐痛批，從交屋以來，社區門口環河西路五段集結送葬龐大隊伍鑼鼓喧天，影響社區出入交通安全及生活品質。

另一住戶蘇小姐表示，假日該有的寧靜都沒有，不時突然被莫名的擴音送葬樂震天嘎響，為此多次陳情反應，甚至投書市長信箱，得來都是千篇一律的制式回覆，痛批市府被動敷衍。

協調會中決議由警察局海山分局於每日早上9時至下午4時加強取締環河道路及新月一、二、三街；環保局加強取締環河道路噪音，另提供稽查違規影片予殯葬處執法開罰；殯葬處加強宣導新海路往環河道路車輛噪音問題，並於4月底前會同公會周知罰則內容；交通局評估設置告示牌面，禁止殯葬業者停車、臨停告示牌面、設置位置，並提供議員服務處相關報告，5月初將再開協調會確認成效。

黃淑君質疑，協調會剛做成決議，今天又收到陳情，一早又見違規車輛，民眾電洽各單位都說會處理，新北市政府直接跳票，請問侯友宜市長何時才能真的對面民意？

民政局表示，殯葬處持續要求業者，務必遵守交通規則並降低陣頭音量，以減少對民眾之影響，在傳統習俗與在地居民生活品質間取得平衡。殯葬處也已邀集警察局、環保局等相關機關，針對喪葬車隊行經板橋環河西路五段器樂演奏或播放音響所產生噪音取締方式，研議執行對策，以達管制效果。

環保局也說，已規畫安排移動式噪音監測設備採證，倘監錄有殯葬服務業於辦理送葬等相關事宜有噪音擾鄰情形，將移請殯葬管理處依權責查處告發，以維護市民安寧。