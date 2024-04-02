30米寬領航路速限50公里變30 民眾譏「騎腳踏車都超速」

新北市新泰塭仔圳重劃區開闢的首條30米寬領航路，上月26日正式通車，原地政局表示速限50公里，但民眾發現實際有段路是30公里質疑「這麼寬的路彎道速限30？到底是誰定的？」交通局則表示將再檢討速限可行性。

連接新莊新北大道及中環路的領航路，為塭仔圳重劃區新開闢的30米寬道路全長1.2公里，地政局表示路面畫設雙向共4個車道以及機慢車專用道，限速50公里，領航路共5個路口設置行人庇護島、行穿線退縮，保障人車用路安全。

不過26日通車後，民眾發現其中一段限速僅30公里質疑「這麼寬的路彎道速限30？ 到底是誰定的？」網友也回應「這樣插測速才能回本、騎腳踏車都會超速、沒做區間測速就要感激、大有為政府的德政」。

議員李宇翔表示，領航路開通後傳出太多疏失，顯示新北市府對重劃區道路規劃毫不專業，現更被爆出領航路速限僅30公里，完全超乎常人想像，檢視緊鄰領航路週邊道路速限起碼都有50公里以上，卻唯獨位在重劃區內的領航路速限特慢，這使重劃區應更進步便民美意成了退步擾民。呼籲市長侯友宜應多加把勁，否則卸任後塭仔圳恐成一筆爛仗。

新北市交通局對此回應，因領航路於設計時受限都市計畫道路線型比較彎，對應市區道路設計規範時速速限為30公里。交通局會再找地政局及設計單位檢討速限調整可行性。