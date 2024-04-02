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持續優化教育環境 侯友宜出席「昌平城堡多功能樂活館」啟用

攝影中心／ 記者陳正興／新北即時報導
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜（右）出席，與小朋友擊掌慶祝。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜（右）出席，與小朋友擊掌慶祝。記者陳正興／攝影

新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜出席與親師生一同進行啟用儀式，為師生們開啟新樂活、動健康的校園新氣象。

候友宜致詞時表示，新北市持續優化教育環境，近2年補助72校優化體育場館約3.3億元及8校進行老舊校舍整建約74.7億元，總計投入教育經費將超過78億元。新北市的學校都以社區為中心文化，充分把資源與社區來共榮共存，尤其公托、公幼、托老、樂齡，都跟社區在一起，大家帶動往前走。新莊的昌平國小，也是一個共享資源的一個運動場館，是全國首創，不但一樓有運動場館以外，二樓也有跑道，甚至有社團、會議中心，以智慧綠能永續的方式，來建構一個社區大家可以共好的運動地方，所以這個樂活館在新莊的中心的地方，也歡迎新莊居民大家好好地使用。

新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜（前右三）主持啟用儀式。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜（前右三）主持啟用儀式。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，是全國國小專屬複合式空中教室及跑道體育場館。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，是全國國小專屬複合式空中教室及跑道體育場館。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，二樓有空中跑道。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，二樓有空中跑道。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，小朋友帶著聖火跑進會場。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，小朋友帶著聖火跑進會場。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，二樓有空中跑道。記者陳正興／攝影
新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」上午舉辦啟用典禮，二樓有空中跑道。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（前中）上午出席「昌平城堡多功能樂活館」啟用典禮，與師生合影留念。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（前中）上午出席「昌平城堡多功能樂活館」啟用典禮，與師生合影留念。記者陳正興／攝影

侯友宜 公幼

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