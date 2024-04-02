開拆噪音吵、工程車逆向行 新北長福橋改建惹民怨

新北市三峽區長福橋已有30餘年歷史，由於梁底高程僅37.09公尺曾出現溢堤淹水，新北市水利局決定拆除後改建新橋，近日開拆後引發噪音、架設大片圍籬、工程車在道路逆行，加上水流不足，魚屍引來惡臭引發民怨，議員廖宜琨要求市府立即改善。水利局則表示皆依交通維護及施工計畫處置。

30多年歷史的長福橋充滿中式風格古色古香，但因梁底高度不足新北水利局規畫「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程，總經費約9.19億元，拆除現有長福橋增建新橋，工期約825天，預計2026年完工。

不過近日舊橋拆除工程不斷敲打發出噪音、工程車在周邊道路逆向行駛、施工圍籬整條高築、河裏水流量不足加上悶熱天氣導致魚群死亡、沿岸民生排廢水使附近發出惡臭引發民怨。

新北市議員廖宜琨表示，針對當地民眾反映的問題，有關單位應立即派員進行查察，倘若屬實應立即、限期著手改善，尤其針對環境衛生、河流生態，不要全部只讓區公所單獨去面對及處理，更不該有本位的態度。

廖宜琨說，對於當地交通衝擊，因工程施作已造成當地極為不便，更要確實督導、執行交通維持規劃，避免造成更多危險。希望施工時盡量採取減噪施工器具及施工方法，盡可能降低對於周遭民眾生活的影響。

新北市水利局表示，因在河道施工因此架設圍籬避免產生危險，圍籬架設也是依造交維及施工計畫處置，施工前都開過說明會。施工噪音部分有核定施工時間上午8點到下午6點，皆依造相關工程核定時間施工，也請廠商盡量減低音量。施工廠商工程車逆向行駛將依約罰處。