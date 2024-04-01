瑞芳第一公墓掃墓人潮多 公所籲搭接駁車

在清明節連假前夕，已經湧現不少掃墓的人車潮，瑞芳區占地最大的公墓第一公墓，因周邊道路較狹小，因此公所在四月四日也有準備掃墓接駁專車，快速又方便，請民眾多加利用。

瑞芳區清明掃墓服務站，4月4日（四）清明節當天，特別設置十五處掃墓服務站，交通疏導規劃：第一公墓龍潭橋入口處，4月4日上午6時30分起，交通管制。接駁專車時間：4月4日上午6時40分至下午14時止服務站之掃墓物品，歡迎民眾借用，提倡環保祭祀，隨手收拾垃圾撲滅餘燼，防範山林火災，紙錢回收由清潔隊集中焚燒。

課長黃于瑛進一步說明，清明節將至，把握「四不二記得」，以免釀火災，「不」任意燒雜草，「不」放爆竹煙火，「不」隨意丟煙蒂，「記得」撲滅餘燼，「不」讓冥紙飛揚，「記得」隨手收拾垃圾，掃墓的同時也要守護山林環境。