歡慶兒童節 淡水崁頂里親子闖關湧千人同樂

為了要給小朋友，在兒童節留下滿滿的歡樂回憶，新北市淡水區崁頂里長吳庭岳上週末在亞東科大淡水校區舉辦崁頂兒童闖關活動，一早就湧進近千人共襄盛舉，消防地震體驗車、濃煙體驗，還有淡水警分局哈雷小警車騎乘與大型重機拍照，讓兒童們能夠有個開心的週末渡過。

崁頂里長吳庭岳表示，這次邀請到警分局、消防局、圖書館、紅十字會、馬偕醫院、程氏古厝、淡江大學USR團隊、海巡署及動保處9個單位，共有13個大型攤位，也感謝亞東科技大學提供淡水校區廣大的場地，活動內容相當豐富，不僅體驗警消，還有紅十字會的防災知識大富翁遊戲，教導如何使用繩結，還可以拿小贈品。而民眾表示，里內能夠有個這麼豐富的兒童節活動，讓小朋友非常開心。

對此新北市議員陳家琪也到場參與感受兒童歡樂氣氛。這次活動攤位還有程氏古厝公司田溪巡守隊，用生態保育知識來有獎徵答，還有捕魚撒魚網體驗相當真實，一旁還有淡江大學USR，不僅有VR虛擬實境，提供許多動物標本相當逼真。

而新北市動保處也提供許多的小貓讓大家來認養，反應也非常熱絡，里長吳庭岳也說，這次感謝里內強大的志工團隊，一起辦理這些活動，針對闖關成功的兒童節主角，也特別準備了魔術方塊、造型鉛筆及棉花糖，希望今年的兒童節大家不僅能玩得開心也要拿得開心、吃得開心。