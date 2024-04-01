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清明連假多數醫院4、5日休診 新北急救責任醫院門診服務時段一次看

中央社／ 新北1日電
清明連假4日起展開，新北衛生局說，多數醫院4日與5日休診，部分醫院提供門診服務，6日起各醫院多恢復平時週六門診，7日適逢週日，18家（20院區）急救責任醫院門診停診。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
清明連假4日起展開，新北衛生局說，多數醫院4日與5日休診，部分醫院提供門診服務，6日起各醫院多恢復平時週六門診，7日適逢週日，18家（20院區）急救責任醫院門診停診。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

清明連假4日起展開，新北衛生局說，多數醫院4日與5日休診，部分醫院提供門診服務，6日起各醫院多恢復平時週六門診，7日適逢週日，18家（20院區）急救責任醫院門診停診。

清明連假自4月4日至4月7日展開，新北市政府衛生局今天透過新聞稿表示，多數醫院4日休診，但樹林仁愛醫院、耕莘醫院及安康院區、瑞芳礦工醫院、衛生福利部台北醫院及樂生療養院等5家醫院仍有提供部分門診服務。

衛生局說，4月5日多數醫院持續休診，不過板橋中興醫院、樹林仁愛醫院、耕莘醫院及安康院區、新泰綜合醫院、瑞芳礦工醫院、輔大醫院等醫院照常開診；至於恩主公醫院、衛福部台北醫院及樂生療養院則提供部分門診服務。

衛生局表示，4月6日各家醫院大多恢復平時週六門診，不過淡水馬偕醫院、亞東醫院及台大金山分院門診暫停服務。

衛生局說，4月7日適逢週日，新北市18家（20院區）急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業，建議民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟。詳細就醫資訊可上健保署網頁（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）查詢服務時段。

新北 衛生局 連假

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