快訊

高股息ETF老大哥配息金額也調升 0056年化配息率上看7.3%

31歲女警陳屍車中…曾攻讀碩士 警大證實「違反校規」勒令退學

劇烈晃動堪比地震？球迷大巨蛋觀賽憂安全疑慮 北市體育局要求遠雄了解

中央社／ 台北1日電
台北大巨蛋31日舉行中華職棒中信兄弟與味全龍例行賽，比賽進行至一半傳出有球迷因屋頂漏水而淋雨看球，稍後在工作人員指引下更換座位。中央社
台北大巨蛋31日舉行中華職棒中信兄弟與味全龍例行賽，比賽進行至一半傳出有球迷因屋頂漏水而淋雨看球，稍後在工作人員指引下更換座位。中央社

中職開幕戰在大巨蛋開打，連2天吸引逾2萬人進場，但有球迷反映，觀賽過程感覺非常明顯上下晃動，擔心有安全疑慮。台北市體育局表示，已請遠雄巨蛋公司了解並做適當處置。

中職味全龍隊昨天在台北大巨蛋對上中信兄弟，儘管賽事沒有因大雨延期，場內卻有部分位置下起小雨，受影響球迷只好換到未售票區域繼續觀賽。

不過，昨天深夜有網友在PTT發文表示，因為原本位置漏水，被換去本壘板正後方2樓看台，之後就感覺到非常明顯上下晃動，「比地震還恐怖」。

文章引發熱烈討論，許多人反映有同樣感受，「有想過如果垮了的話該怎麼跑」、「3月30日那天坐118也很明顯感到晃動」、「巨人交流賽就有感覺在晃」。

也有網友認為，可能跟小巨蛋場內民眾跳動會影響到周邊居民一樣，或是與鋼骨結構有關，韌性較強才會有明顯晃動，也因此更耐震。

台北市體育局表示，有關民眾反映意見，將轉知場館營運單位遠雄巨蛋公司，並請遠雄進一步了解、做適當處置。

北市 地震 大巨蛋 體育

延伸閱讀

大巨蛋中職兄弟對戰味全龍 球迷酒醉滋事被警帶離管束

台北大巨蛋龍象之戰插曲 球迷醉酒鬧事遭警帶離

大巨蛋內又下小雨…蔣萬安：缺失都納年底履約績效評估

圖輯／中職兄弟對味全龍 3：2拿大巨蛋首勝

相關新聞

北捷車廂內出現紅色血腳印嚇壞眾人 北捷：旅客身體不適

台北捷運車廂內驚見血跡。有網友在Threads發布搭乘北捷板南線的照片，門口地板有血跡，還打說「我要下車」；北捷今回應，...

7大類要單獨回收！新北回收新制上路 首日無人違規

新北市回收新規今天上路，7大類資源回收物包括廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠(保麗龍)、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢...

清明連假多數醫院4、5日休診 新北急救責任醫院門診服務時段一次看

清明連假4日起展開，新北衛生局說，多數醫院4日與5日休診，部分醫院提供門診服務，6日起各醫院多恢復平時週六門診，7日適逢...

劇烈晃動堪比地震？球迷大巨蛋觀賽憂安全疑慮 北市體育局要求遠雄了解

中職開幕戰在大巨蛋開打，連2天吸引逾2萬人進場，但有球迷反映，觀賽過程感覺非常明顯上下晃動，擔心有安全疑慮。台北市體育局...

汐止星光橋鋪面裂化 新北市府半半施工、重上塗料展新顏

新北市汐止區跨越基隆河的星光橋，完工10年後鋪面裂化破損，除了不美觀，也有安全疑慮。市府高灘地工程管理處發包修繕，考量星...

都會區、重劃區成焦點！3月新北房市移轉棟數增55.8% 三重、新莊及淡水較多

新北多區持續發展，尤其都會區及有重劃區的新興地區成為房市關注焦點。地政局統計，多區都移轉棟數比起上月都有增加，其中三重、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。