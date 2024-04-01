侯友宜送兒童節禮物 持兒童卡連假捷運免費搭到飽

兒童節將至，新北市長侯友宜今天宣布，為慶祝兒童節並鼓勵小朋友從小培養搭乘大眾運輸習慣，4月4日至4月7日兒童節連假期間，凡持新北兒童卡的小朋友即可免費不限次數搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌。

交通局長鍾鳴時指出，專為設籍新北市的6歲以上、未滿12歲學童所設計的新北兒童卡，從2018年起發行，每年核發逾3.5萬張卡片，迄今己超過1億人次的小朋友持卡搭乘台北捷運、新北捷運（含輕軌）、桃園捷運、高雄捷運、雙北公車及台鐵享電子票證優惠。

鍾鳴時說，市府補貼金額逾1.5億元，目的就是希望能減少家長的負擔，鼓勵孩子多多使用大眾運輸工具。

交通局指出，兒童節連假期間持新北兒童卡除可免費不限次數搭乘雙北捷運含淡海、安坑輕軌，新北捷運公司亦推出6歲以上、未滿12歲兒童免費兌換輕軌一日票1張，另購買每張50元一日票3張即贈送路線風景尺讓大人小孩一起出遊，輕鬆欣賞輕軌沿線風景，品嚐在地特色美食，讓小朋友過個開心又好玩的兒童連假。

除兒童交通優惠，侯友宜日前也已送出「藝術饗宴」好禮，將有8場藝術巡演和40場藝文體驗延續到10月份，另外「共融運動」每月有為兒童和親子規畫的運動課程，最後一項「休閒育樂」，兒童節這一周在220所小學，會辦理上百場的學校特色慶祝活動，還有市屬場館的優惠措施，4月27日在大都會公園也會舉辦萬人親子野餐日以及在暑假推出各種育樂營。