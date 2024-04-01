資收站不夠用 三峽、深坑拚改善

新北新興地區清潔隊及資收站不敷使用，像三峽北大特區人口持續進駐，資源回收量成長率25.9%。新北環保局回應，隨地方發展已持續檢視各區，其中鶯歌改善完畢、三峽也進行清潔隊既設資收場改善工程，預計8月底完工；另深坑區清潔隊既設資收場改善工程也招標中。

環保局回應，早期需求沒有這麼高，隨著地方發展，像三峽這幾年資收量大幅成長，從2019年的203萬4870公斤到2023年256萬1870公斤。

廢棄物處理規畫科長李勇敏說明，現有三峽清潔隊廳舍應是20多年前未升格前蓋的，近年隨著資源回收政策、隨袋徵收政策等，資收物有增加，再加上三峽人口也成長，區隊也反映資收空間不足。

李勇敏指出，現在規畫在既有設施內增加廳舍，辦理清潔隊既設資源回收貯存場改善工程，會再建造鋼構工程的3層樓建築，去年10月已開工，目前正在基礎工程階段，預計8月底完工。

李勇敏提到，除五股夏綠地改造外，鶯歌區資收空間也已完成改善，另外還有深坑區清潔隊既設資源回收貯存場改善工程也正招標中，其他行政區因早期就發展，空間符合需求，不過也會持續檢視相關使用情況。

市議員林金結表示，三峽區面積比周圍其他都會區都還要大，之前也有資收車不足情況，但除市府努力外，做環保也要與社區結合，現代大樓會有資收室做好分類，但傳統公寓社區仍易有疏漏，導致垃圾車、資收車散發惡臭，希望市府透過鄰里系統來推廣回收，才能達到效果。