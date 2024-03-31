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北捷一日限定寵物列車 林奕華搭乘喊捨不得下車

中央社／ 台北31日電

響應國際寵物日，台北捷運淡水信義線今天共發出16班次的寵物列車，車廂彷彿成為毛小孩遊樂場，參與搭乘的台北市副市長林奕華還對狗狗陪伴欲罷不能，捨不得下車。

台北捷運公司自今天下午1時起，安排4部寵物友善列車、共16班次行駛淡水信義線，開放飼主在犬貓全程佩戴胸背帶及牽引繩的前提下搭乘，但進、出站時仍要將毛小孩放入箱籠中。

北捷行車處副處長劉士莒接受媒體聯訪表示，由於去年首次試辦寵物列車獲得好評，今年決定擴大舉辦，16班次站站皆停，也不須事先報名，並在專家建議下區分狗列車及貓列車，同時安排獸醫師、寵物行為訓練師及清潔人員隨車，協助飼主臨時需求。

劉士莒指出，這16班次寵物列車皆是加開，不影響一般民眾搭乘權益，且列車在活動結束後會立即送回機廠進行全面消毒清潔、更換空調濾網，之後才會重返線上載客。

林奕華下午1時許在捷運台大醫院站上車，由狗狗陪伴搭乘至台北101/世貿站，列車響起即將到站旋律時，她還向媒體表示「好捨不得下車」。

至於是否會考慮將寵物列車常態化，林奕華說，仍要再審慎研議，因為並非所有民眾都能與貓狗同處密閉空間，也要避免寵物列車影響到民眾通勤需求。

帶著2隻博美參與的高小姐說，她平常就會和寵物一起搭捷運出去玩，但牠們只能待在籠子裡睡覺，所以這次可以出來透氣、探索車廂甚至交朋友，不只寵物開心，她也覺得很棒。

不過有民眾在臉書看到寵物列車資訊，帶著狗狗來搭乘，卻在閘門口被工作人員誤認為沒有佩戴胸背帶、牽引繩，又被告知要將寵物放入籠中才能進站，讓她質疑，「這個大小（中大型犬）怎麼會有籠子放得下？」

此外，捷運奇岩站中午有一部列車車門無法關閉，北捷表示，此事與寵物列車活動無關，行控中心當時發現這部列車有單一車門無法完全閉鎖，便安排車上約200名旅客搭乘後續列車，處理時間約3.5分鐘，詳細原因將在送回機廠後詳查。

寵物 捷運

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