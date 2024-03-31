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兒童節連假持新北兒童卡 雙北捷運免費搭

中央社／ 新北31日電

新北市交通局表示，4月4日至4月7日兒童節連假期間，凡持新北兒童卡的小朋友可享不限次數免費搭台北捷運、新北捷運環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌

新北市政府交通局發布新聞稿指出，專為設籍新北市6歲以上、未滿12歲學童設計的新北兒童卡，從民國107年起發行，每年核發逾3.5萬張卡片。

新聞稿提到，迄今己超過1億人次的小朋友持卡搭乘台北捷運、新北捷運及輕軌、桃園捷運、高雄捷運、雙北公車及台鐵享電子票證優惠，市府補貼金額也逾新台幣1.5億元，希望減少家長負擔，鼓勵孩子多多使用大眾運輸工具。

新北市交通局表示，為慶祝兒童節並鼓勵小朋友從小培養搭乘大眾運輸習慣，4月4日至4月7日兒童節連假期間，小朋友只要持新北兒童卡，享不限次數免費搭雙北捷運、淡海輕軌與安坑輕軌。

新聞稿最後提到，新北捷運公司也推出6歲到12歲兒童可免費兌換輕軌一日票1張的優惠活動，另外只要購買3張輕軌一日票，就贈送路線風景尺1支，邀請全家搭捷運出遊。

安坑輕軌 捷運環狀線

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