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改善收容 新北動物之家轉型

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
五股動物之家正展開土地變更計畫，未來將可提供更好的收容環境。圖／新北市動保處提供
五股動物之家正展開土地變更計畫，未來將可提供更好的收容環境。圖／新北市動保處提供

新北市目前有八處動物之家，其中有四處板橋、五股、八里與淡水動物之家位於都市計畫內的保護區或農業區，因地目不合，導致請領使建照困難，也難以擴大改善環境。市府展開全面檢討，規畫提供動物更舒適友善居住空間與收容環境。

新北市八大動物之家，都是由早年鄉鎮市公所而來，過去缺乏土地使用分區觀念，導致動物之家不符規定。依農業部在2020年的全國遊蕩犬調查結果，新北市約有1萬1328隻流浪狗，估計每一千人就會有28隻流浪狗，雖較全台比例不高，但因2017年「零撲殺」政策實行以來，也造成各地收容量緊迫，各地動物之家都有擴充必要性。

動保處長楊淑方表示，五股動物之家占地0.59公頃，八里動物之家占地0.19公頃，今年城鄉局函送內政部後，內政部3月底上網公告展覽徵求相關意見，變更為機關用地以利後續規畫。

楊淑方說，後續規畫將提供動物更舒適友善居住空間與收容環境，也希望能擴增流浪犬貓收容空間，並引入生命教育之概念，以轉型為多功能送養及生命教育中心為目標。

位於板橋浮洲都計區的板橋動物之家，去年10月函送內政部審議；淡水動物之家目前依內政部意見修正函送城鄉局審查。

五股動物之家正展開土地變更計畫，未來將可提供更好的收容環境。圖／新北市動保處提供
五股動物之家正展開土地變更計畫，未來將可提供更好的收容環境。圖／新北市動保處提供

動物之家 流浪狗

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